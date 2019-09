Auch wir sind froh, dass er es getan hat. Dass Brad Pitt über sein Alkoholproblem gesprochen hat. Also, über sein früheres natürlich. Der Mann ist ja nicht Ben Affleck, der immer dann delirierend durch die Gegend stolpert, wenn man denkt, diesmal hat er’s geschafft. »Da sitzen all diese Männer um dich herum, offen und ehrlich auf eine Art und Weise, von der ich noch nie gehört hatte«, sagte Pitt der New York Times am Mittwoch. Hat er womöglich unterm Stein gelebt? Die Sache hat freilich einen ernsten Hintergrund. Pitt soll im Sommer 2016 in betrunkenem Zustand eine Auseinandersetzung mit seinem Adoptivsohn Maddox gehabt haben. Alles weitere entnehmen Sie bitte der Bunte. (dpa/jW)