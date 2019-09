An den Kragen

Gleb Garanich/Reuters Demnächst ganz allein im hohen Haus? Abgeordneter des ukrainischen Parlaments (Kiew, 29. August 2019)

Wenige Tage nach der Bestätigung der neuen ukrainischen Regierung hat das Parlament ein wichtiges Wahlversprechen von Präsident Wolodimir Selenskij wahrgemacht. Mit großer Mehrheit stimmten die Abgeordneten am Dienstag dafür, die Abgeordnetenimmunität weitgehend aufzuheben. Gegen den Vorschlag stimmte insbesondere die als »prorussisch« geltende »Oppositionsplattform – Für das Leben«. Die Neuregelung tritt zum Jahreswechsel in Kraft.

Genau genommen wurde die Abgeordnetenimmunität nicht völlig gestrichen, sondern nur auf das in Westeuropa verbreitete Maß zurückgestutzt. Dort – und künftig auch in der Ukraine – bleiben Abgeordnete straffrei, soweit sich Vorwürfe auf die Ausübung ihres Mandats beziehen. Weggefallen ist der »Rundum-Sorglos-Schutz«, den sich die ukrainischen Parlamentarier Anfang der 1990er Jahre genehmigt hatten, als ein Parlamentsmandat seinem Inhaber auch juristische Ruhe vor betrogenen Gläubigern und Opfern von Trunkenheitsfahrten garantierte. Das führte umgekehrt dazu, dass sich allerhand zwielichtige Gestalten Listenplätze kauften oder Direktmandate durch die Verteilung von Lebensmittelpaketen sicherten. Entsprechend waren auch die politischen Überzeugungen des ukrainischen Durchschnittsparlamentariers wenig ausgeprägt, und Parteiwechsel je nach aktueller Konjunktur waren häufig anzutreffen.

Ebenfalls am Dienstag löste die Regierung eine Wirtschaftsabteilung der Polizei auf. Sie war in den zurückliegenden Jahren zum Schrecken vieler ukrainischer Geschäftsleute geworden, weil ihre Ermittlungen – verbunden mit weitreichenden Befugnissen zur Beschlagnahmung – ein erhebliches Erpressungspotential in sich bargen und daher oft als Einladung zur Zahlung von Lösegeld verstanden wurden.

Den Kampf gegen die Korruption hat sich die neue Regierung unter dem 35jährigen Juristen Oleksij Gontscharuk ganz oben auf die Agenda geschrieben. Gontscharuk sagte in seiner Regierungserklärung letzten Freitag, sein Kabinett werde sich dadurch von allen Vorgängerregierungen unterscheiden, dass darin »nicht mehr gestohlen« werde. Ein Großteil der neuen Minister sind wie Gontscharuk Quereinsteiger ohne politische Vorerfahrungen. Ausnahmen bestätigen die Regel. So blieb Innenminister Arsen Awakow trotz etlicher in der vergangenen Legislaturperiode erhobener Korruptionsvorwürfe im Amt. Den Grund streuten Beamte der neuen Regierung inoffiziell: Angst. Denn Awakow kontrolliert bis auf die Armee praktisch den gesamten Repressionsapparat und gilt außerdem als politischer Patron der im Lande grassierenden faschistischen Banden. Ihn im Amt zu belassen, ist somit eine gewisse Rückversicherung für den Fall, dass Selenskij in seiner Politik zur Beendigung des Donbass-Konflikts von der Agenda der Nationalisten abweichen sollte.

Ob er das wirklich vorhat, ist unklar. Ein vergangene Woche angekündigter großangelegter Gefangenenaustausch mit Russland kam letztlich nicht zustande. Doch der neue Außenminister Wadim Pristajko bekannte sich erstmals dazu, auch den politischen Teil der Minsker Waffenstillstandsbedingungen zu erfüllen. Mit einer Ausnahme: Einen verfassungsrechtlichen Sonderstatus für den Donbass werde es nicht geben.