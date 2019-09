Flaute für »Erneuerbare«

Christian Charisius/REUTERS Windkraftanlagen in der Nordsee

Die Industriegewerkschaft (IG) Metall hat vor dem »Windenergiegipfel« am Donnerstag Klarheit über den weiteren Ausbau gefordert. Im ersten Halbjahr war der Ausbau der Windkraftanlagen an Land fast zum Erliegen gekommen. »Die Erwartungen aus Sicht der Beschäftigten in der Branche sind hoch«, sagte Wolfgang Lemb, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, gegenüber dpa. Es gelte, Entscheidungen zur Sicherung der industriellen Basis der Branche und zur Sicherung der Beschäftigung zu treffen. Es drohe deren Verlust für die Windindustrie. Sie ist die wichtigste Branche zur Erreichung der Ausbauziele bei erneuerbaren Energiequellen und damit ein zentraler Baustein zur Erreichung der Klimaziele. Nach einer Erhebung im Auftrag der IG Metall Küste sind in der deutschen Windenergieanlagen-Industrie seit Beginn des vergangenen Jahres 8.000 bis 10.000 Arbeitsplätze verloren gegangen. Damit setze sich die Entwicklung des Jahres 2017 fort, als die Branche bereits 26.000 Arbeitsplätze einbüßte, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte am Donnerstag angesichts des schleppenden Ausbaus der Windkraftanlagen Vertreter der Branche, der Länder, von Gewerkschaften sowie Bürgerinitiativen nach Berlin eingeladen.

Laut einer am Donnerstag in Düsseldorf von der Unternehmensberatung McKinsey veröffentlichten Analyse verfehlt die Bundesrepublik weitgehend die Ziele für die »Energiewende«. Demnach lagen die deutschen CO2-Emissionen im vergangenen Jahr mit 866 Millionen Tonnen um 116 Millionen Tonnen über dem angepeilten Ziel für 2020. Setze sich die Entwicklung im gleichen Tempo fort wie bisher, so würden die Ziele für 2020 mit acht Jahren und für 2030 mit 16 Jahren Verspätung erreicht. Bis 2030 würden 17 Gigawatt zusätzliche Kapazitäten benötigt, um die Stillegungen auszugleichen und Schwankungen abzufedern – das wären fast 5.000 der heute an Land üblichen 3,5-Megawatt-Anlagen. Sonst könnten ab Mitte des Jahrzehnts erste Engpässe auftreten, die sich bis 2030 verschärfen könnten. (dpa/jW)