Johnson im Kampfmodus

Jonathan Brady/PA Wire/picture alliance / empics Britanniens Premier will die »Brexit«-Befürworter im Land gegen die »Remain«-Mehrheit im Unterhaus in Stellung bringen

Am späten Donnerstag nachmittag reiste der britische Premierminister Boris Johnson in die nordenglische Grafschaft Yorkshire, um sich von dort aus in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung zu wenden. Die Rede selbst fand zwar nach jW-Redaktionsschluss statt. Doch Intention und möglicher Inhalt waren bereits erkennbar: Johnson zieht in den Wahlkampf gegen das Parlament. Von der Provinz aus spricht er gegen die Eliten in London und Westminster. So will er die »Brexit«-Befürworter im Land gegen die »Remain«-Mehrheit im Unterhaus in Stellung bringen.

Dabei ist derzeit völlig unklar, ob und wann es Neuwahlen geben wird. Mittwoch abend hatte Johnson im Unterhaus einen Antrag auf einen erneuten Urnengang am 15. Oktober gestellt. Das war seine Antwort auf den derzeit im Oberhaus debattierten Gesetzentwurf, der den Premierminister zwingen soll, bei der EU eine Verschiebung des Austrittstermins Großbritanniens bis Ende Januar 2020 zu erwirken. Johnson will lieber Neuwahlen vor dem 31. Oktober als einer solchen Verschiebung zustimmen.

Labour-Parteichef Jeremy Corbyn hat in der Vergangenheit immer wieder Neuwahlen gefordert. Dabei handelt es sich auch um eine der wichtigsten Forderungen des linken Flügels der britischen Arbeiterbewegung der letzten Monate. Doch am Mittwoch abend enthielten sich die Fraktionen der Labour-Partei und der Liberaldemokraten ihrer Stimme. Somit fehlte die nötige Zweidrittelmehrheit für einen Neuwahlbeschluss.

In verschiedenen Fernsehinterviews begründete Labours wirtschaftspolitischer Sprecher John McDonnell diese Vorgehensweise wie folgt: Natürlich sei man für Neuwahlen »so schnell wie möglich«, um »diese Regierung loszuwerden«. Allerdings gebe es ein Problem. Solange der Antrag auf Verschiebung des Austrittstermins nicht rechtskräftig beschlossen und von der Königin abgesegnet worden sei, könne man Neuwahlen nicht zustimmen. Man habe kein Vertrauen, dass Johnson nicht doch versuche, einen »No-­Deal-Brexit« gegen das Parlament durchzusetzen.

Labour-Abgeordnete aus dem »Remain«-Flügel, darunter »Brexit-Schattenminister« Keir Starmer, gingen noch einen Schritt weiter. In Pressemitteilungen sagten sie am Donnerstag, man dürfe Neuwahlen erst zustimmen, wenn die EU einer Verschiebung des Austrittstermins zugestimmt habe. Auch McDonnell hielt in einem BBC-Interview zur Mittagszeit einen Urnengang vor dem 31. Oktober für unmöglich.

Der Premierminister wirft der Opposition derweil »Feigheit« vor. Das Volk müsse die Möglichkeit bekommen, zu entscheiden, wer die Austrittsverhandlungen bis zum 31. Oktober führen solle, so Johnson in einer Rede am Mittwoch abend. Deshalb werden die Tories am kommenden Montag erneut einen Antrag auf Neuwahlen stellen. Bis dahin sollte der Entwurf des »No-No-Deal-Gesetzes« den parlamentarischen Prozess durchlaufen haben. Eigentlich hatten die Konservativen geplant, die Vorlage im Oberhaus durch lange Reden zu blockieren. Gegen 1.30 Uhr in der Nacht zu Donnerstag wurde dieser Plan jedoch aufgegeben.

Derweil ändert die konservative Parlamentsfraktion langsam ihr Gesicht. Am Donnerstag nachmittag trat Boris Johnsons Bruder Joseph »Jo« Johnson von seinem Amt als Staatsminister für Energie zurück. »Jo« gilt als Kritiker eines ungeregelten EU-Austritts. Mit großer Zielstrebigkeit verwandelt Boris Johnson die Tories in eine rein nationalkonservative Partei mit populistischer Agenda und Strategie.