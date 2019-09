Shenzhen. Bundestrainer Henrik Rödl hat trotz des Scheiterns in der Vorrunde bei der Basketball-WM in China eine Jobgarantie erhalten. »Es wird keinen Wechsel geben. Henrik Rödl steht nicht zur Disposition«, sagte Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketballbunds (DBB), am Mittwoch der dpa. Die DBB-Auswahl hatte durch die zweite Vorrundenniederlage beim 68:70 gegen die Dominikanische Republik am Dienstag das Minimalziel Zwischenrunde verpasst. (dpa/jW)