»Ein Abschiebeverbot hätte festgestellt werden müssen«

Michael Kappeler/dpa Wen deutsche Behörden ins Ausland abschieben, der ist dort auf sich allein gestellt (Kabul, 31.7.2019)

Ihnen sind zwei erste Fälle von Geflüchteten bekannt geworden, bei denen das sogenannte »Geordnete-Rückkehr-Gesetz« von Bundesinnenminister Horst Seehofer, CSU, gegriffen hat. Beide Betroffene wurden abgeschoben, obgleich sie psychisch erkrankt waren. Wie ist es dazu gekommen?

Unser Infobus für Flüchtlinge fährt die sogenannten Anker-Zentren in Manching und Ingolstadt jeweils zweimal wöchentlich an. Asylsuchende, die rechtliche Beratung benötigen, kommen dann zu uns. ­Darunter waren zwei Geflüchtete, einer aus Albanien, der andere aus Afghanistan. Beide suchten Schutz vor Verfolgung und vor Abschiebung. Beide waren psychisch erkrankt. Hier hofften sie auf bessere medizinische Versorgung.

Der 40jährige Mann aus Albanien wurde am 20. August in die Landeshauptstadt Tirana abgeschoben. Weil er psychisch instabil war, gelang es ihm nicht, im Anhörungsverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sein Asylgesuch entsprechend geltend zu machen. Wir hatten dann ein psychologisches Gutachten an die Zentrale Ausländerbehörde Oberbayern geschickt, was diese nicht anerkannte. Sie wussten, dass wir vom Infobus den Mann aus Albanien unterstützen.

Der zweite Mann, ein 23jähriger Afghane, kam über Österreich. Dort war er bereits als Minderjähriger bei der Kinder- und Jugendhilfe untergebracht. Wiederholt kam er zu uns und berichtete über Suizidgedanken. Weil er so verzweifelt wirkte, brachten wir ihn ins Klinikum Ingolstadt, wo er wochenlang in stationärer Behandlung war. Bei ihm wurden schwerwiegende Traumata festgestellt. Die Klinik teilte uns aber mit, grundsätzlich keine ausführlichen Gutachten mehr für Geflüchtete auszustellen. Es gab also nur einen Ärztebrief, der dem Amt nicht reichte. Der junge Mann – er spricht gut Deutsch – mühte sich, eine ausführlichere Version zu erhalten. Zwischenzeitlich wurde er am 21. August nach Salzburg abgeschoben.

Wie bewerten Sie das Vorgehen der Behörden?

In beiden Fällen hätte ein Abschiebeverbot festgestellt werden müssen. Asylsuchenden muss die Möglichkeit gegeben werden, ihre Schutzbedürftigkeit geltend zu machen. Seehofers »Hau-Ab-Gesetz« soll es den Betroffenen aber so schwer wie möglich machen. Es erleichtert Abschiebungen. Durch die »Duldung light« werden Menschen gezwungen, noch länger in den Lagern zu bleiben, wo ihre Rechte eingeschränkt werden. Sie unterliegen zum Beispiel dem Arbeitsverbot. Und medizinische ­Behandlung zu erhalten ist kompliziert.

Wie arbeitet Ihr Infobusprojekt?

Seit Juli 2018 berät unser Team vor den »Anker-Zentren« Geflüchtete mit Dolmetschern in den Sprachen Dari, Farsi, Paschtu oder Russisch; mit ­Afrikanern kommunizieren wir meist auf Englisch. Amnesty International, Pro Asyl, die UNO-Flüchtlingshilfe und der Münchner Flüchtlingsrat finanzieren das Projekt.

Wie geht es beiden Geflüchteten nach der Abschiebung?

Der Mann aus Albanien ist nach seiner Ankunft in der albanischen Hauptstadt nicht bei seiner Familie angekommen. Er war völlig orientierungslos und ohne Obdach. Uns war bereits aufgefallen, dass er nicht in der Lage war, alleine eine Behörde aufzusuchen. Der junge Afghane hat große Angst, weiter nach Kabul abgeschoben zu werden; er ist jetzt in Graz. Wir vermitteln ihm dort Kontakt zu Beratungsstellen.

Wen machen Sie dafür verantwortlich?

Die Zentrale Ausländerbehörde Ingolstadt-Manching und die Regierung von Oberbayern. Sie haben Ermessensspielräume nicht genutzt. Insbesondere im Fall des Albaners ist ihr Handeln perfide: Man schreckte nicht davor zurück, seine Abschiebung wenige Stunden vor einem Termin beim amtsärztlichen Psychologen durchzuführen. Sobald in solchen Fällen ein Attest eingereicht ist, muss zunächst ein Abschiebestopp gelten, statt auf ein umfangreiches ärztliches Gutachten zu pochen, das sehr schwer zu erhalten ist. In beiden Fällen war bekannt, dass diese Personen psychologisch betreut wurden.