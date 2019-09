Kulturkampf gegen »Brexit«

AP Photo/Vudi Xhymshiti Proteste gegen Premier Boris Johnson vor dem britischen Parlament in London am Dienstag

Es gibt in Großbritannien soziale Kämpfe, die nichts mit dem »Brexit« zu tun haben. So bereiten sich derzeit 100.000 Beschäftigte bei der britischen Post auf einen langen Streik vor, um ihre Rechte in dem privatisierten Unternehmen zu verteidigen. Das könnte eines der stärksten Momente der Gewerkschaftsbewegung im Herbst werden. Daneben gibt es Dutzende kleinere bis mittlere Arbeitskämpfe in Reinigungsfirmen, Eisenbahnunternehmen, im öffentlichen Dienst und dem Gesundheitswesen. Auch die Umweltbewegung ist weiter aktiv. Mobilisiert wird gegen Fracking im Nordwesten Englands. Die »Extinction Rebellion«-Bewegung hält seit einigen Tagen eine Straße in Manchester besetzt.

Glaubt man dem linken Journalisten Paul Mason, dann ist aber die bedeutendste Bewegung derzeit die von ihm ins Leben gerufene »Demokratiebewegung« gegen den »Putsch« von Premierminister Boris Johnson. Gerade diese Bewegung, wie auch die Frage der strategischen Ausrichtung in der »Brexit«-Frage, führt unter britischen Linken zu teilweise deutlich unterschiedlichen Positionierungen.

Mason propagiert, unter anderem auf der Homepage der deutschen Wochenzeitung Freitag, eine »Volksfront von unten«, mit der er das »progressive Lager« gegen die Tories in Stellung bringen will. Dieses Lager besteht für ihn aus Grünen, Liberaldemokraten und der Labour-Partei. Keine Rolle spielt für Mason, dass die Liberaldemokraten mit ihrer Beteiligung an einer konservativ geführten Regierung die sozialen Bedingungen für den von ihm abgelehnten »Brexit« erst geschaffen haben. Doch der Kampf gegen Kürzungspolitik hat für ihn keine große Bedeutung mehr. Der Kulturkampf gegen den »Brexit« steht an erster Stelle.

Solche Positionen wirken sich auch auf die Zusammensetzung der Proteste auf der Straße aus. Am Dienstag abend organisierte das Bündnis »People’s Assembly« eine Kundgebung vor dem britischen Parlamentsgebäude. Die Kundgebung stellte die Forderung nach Neuwahlen, um die Tories zu stürzen, in den Vordergrund. Es redeten Vertreter des linken Flügels der Labour-Partei sowie einige prominente Gewerkschafter, unter ihnen der stellvertretende Generalsekretär der Großgewerkschaft Unite, Steve Turner. Auch die Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes TUC, Frances O’Grady, war dort.

Nicht anwesend waren die linken Kolumnisten Ash Sarkar und Owen Jones. Sie hatten kurzfristig abgesagt, weil mit Eddie Dempsey ein Aktivist der Transportarbeitergewerkschaft RMT auf der Rednertribüne stand, der sich für einen »linken« Brexit einsetzt. Dempsey organisiert in London mi­grantische Reinigungskräfte in Gewerkschaften. Mit seiner Haltung zum Brexit konnten Sarkar und Jones sich nicht anfreunden, sie gingen statt dessen zu einer explizit dem »Remain«-Lager zuzurechnenden Demonstration.

Die »Demokratiebewegung« ausschließlich den »Remainern« zu überlassen, davor warnte am 3. September die Labour-Abgeordnete Laura Smith in einem Gastkommentar für die kommunistische Tageszeitung Morning Star. Es bestehe die Gefahr, in die Falle von Premierminister Boris Johnson zu laufen, der eine Parlamentswahl unter dem Motto »Das Volk gegen das Parlament« plane. Der Beschluss, die EU zu verlassen, basiere auf dem größten demokratischen Mandat der Geschichte Großbritanniens. Nur die EU zu verlassen sei aber nicht genug, um »den demokratischen Wechsel herbeizuführen, den das Land braucht«. Nötig sei »eine sozialistische Regierung, die für den Transfer von Reichtum und Macht in die Hände der Vielen eintritt«.

Schon am 23. August veröffentlichte Mark Serwotka, Generalsekretär der Gewerkschaft für Staatsangestellte PCS, eine Stellungnahme, in der er viele Themen der derzeitigen Krise bereits vorwegnahm. Serwotka zählt zum linken Flügel der britischen Gewerkschaftsbewegung. Da Neuwahlen immer wahrscheinlicher würden, müssten sich die Gewerkschaften entsprechend aufstellen, forderte er. Ein Wahlkampf gegen Johnson werde sich aber schwieriger gestalten als einer gegen die »robotische« Theresa May. Es sei wichtig, die »Brexit«-Thematik zu durchbrechen. »Der ›Brexit‹ hat die Regierung für drei Jahre paralysiert, und die täglichen Probleme der Menschen haben nicht abgenommen, sondern sich verschärft. Armut, Obdachlosigkeit und Elend in Rekordhöhe zeigen täglich, dass dieses Land eine radikale Labour-Regierung braucht.«