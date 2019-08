... und von dir und von dir!

jW

Die jW-Sommeraktion »Ich will ein Print von Dir!« läuft noch dreieinhalb Wochen – so lange besteht noch Gelegenheit, sich ein Abo zum Spezialpreis zu sichern. Wer also etwas dafür tun will, dass immer mehr Menschen auch künftig die linke gedruckte Tageszeitung lesen, kann sich mit einem Dreimonatsabo beteiligen: Für sich selbst, für jemand anders als Geschenk oder auch als eine Empfehlung für gute Freunde. Das Abo endet nach drei Monaten automatisch, es muss also nicht abbestellt werden. Wer kein oder wenig Geld hat, kann sich ein solches Sommerabo auch schenken lassen – einfach mit dem nebenstehenden Coupon beantragen. Dieses wird dann von Leserinnen und Lesern der jungen Welt über Spenden finanziert: Sobald wir genug Spendeneinnahmen haben, wird es ausgeliefert.

Für alle, die unsere Aktion mit einer Abospende unterstützen wollen, hier nochmals unser Abospendenkonto:

Kontoinhaber: Verlag 8. Mai GmbH

IBAN: DE50 1001 0010 0695 6821 00

Stichwort: Ich will ein Print von Dir