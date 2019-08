Iranischer Tanker ändert erneut Kurs

Marcos Moreno/AP/dpa Die »Adrian Darya« am 18. August vor Gibraltar

Athen. Der von der britischen Marine festgesetzte iranische Öltanker hat nach seiner Freigabe vor zehn Tagen bereits zum dritten Mal seinen Kurs im Mittelmeer geändert. Die in »Adrian Darya« umbenannte »Grace 1« lief der Website Marine Traffic zufolge am Freitag auf die Hafenstadt Iskenderun im Südosten der Türkei zu. Die Stadt liegt rund 200 Kilometer nördlich der syrischen Raffinerie Banijas. Das türkische Außenministerium erklärte dagegen, das Schiff steuere den Libanon an. Am Montag hatte die iranische Regierung erklärt, das Öl an Bord der »Adrian Darya« sei verkauft worden. Der Eigner des Tankers bestimme den Kurs. In wessen Besitz sich das Schiff befindet, ließ die Regierung in Teheran offen. (Reuters/jW)