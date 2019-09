Lokales Mittelmaß

Georg Hochmuth/APA/dpa »Wir wollten den Sieg ein bisschen mehr« – Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer

Wiener Erstligafußball ist Mittelmaß, und das nicht erst seit gestern. Am vergangenen Sonntag stand das 329. Derby zwischen dem FK Austria Wien und dem SK Rapid Wien auf dem Spielzettel. Das erste Lokalduell dieses Jahres – oder besser: das erste nach dem »Rapid-Kessel« im Dezember 2018, als über 1.300 Rapidler bei Minusgraden von der Polizei auf dem Weg zur Austria-Arena festgesetzt wurden (jW berichtete).

Viele Blicke waren deshalb auf Szenen abseits des Stadions gerichtet. Im Vorfeld kündigte die Polizei sogenannte Blockabfertigungen von maximal 30 Personen bei einem Rapid-Fanmarsch an. Die aktive Fanszene wollte daraufhin auf einen organisierten Aufzug verzichten. Am Spieltag selbst sammelte sie sich – wie immer – auf dem Reumannplatz in Wien-Favoriten und flanierte zum Stadion. »Die Polizei verhält sich bislang gesetzeskonform. Wir erleben sehr zurückhaltende Beamte«, twitterte die Rechtshilfe Rapid (RHR). Bereits anderthalb Stunden vor Anpfiff stellten Rapid-Offizielle über ihren Twitter-Account fest: »Schon jetzt sind mehr Rapidfans in der Arena als im Dezember während des Spiels.«

Die FAK-Fanszene mobilisierte unter dem finalen Motto »Es geht um alles!« zum Abschlusstraining vor dem Derby – ein Mutmacher für das Team. Fußballerische Schonkost ist aber kein Lockmittel, die Lücken in der 16.600 Zuschauer fassenden Arena waren unübersehbar, gut 2.000 Sitzschalen blieben leer. Fehlt dem Wiener Derby früheres Renommee? Nein, es zähle zu den traditionsreichsten Europas, betont die Österreichische Fußballbundesliga (ÖFBL) auf jW-Nachfrage. »Unabhängig von der sportlichen Ausgangslage werden Fußballfans in seinen Bann gezogen.« Der Klassiker habe Strahlkraft.

Rapid-Coach Dietmar Kühbauer krempelte (nach dem 1:2 gegen den Linzer ASK) seine Startelf auf sechs Positionen um. Der japanische Neuzugang Koya Kitagawa stürmte erstmals von Beginn an, der 18jährige Dalibor Velimirovic debütierte im defensiven Mittelfeld als Profi. Rasant begann das Spiel: Exaustrianer Thomas Murg erzielte in Minute sieben nach einem Abwehrschnitzer den Führungstreffer für die Grün-Weißen, drei Minuten später antizipierte Christoph Monschein einen katastrophalen Rückpass der Rapid-Verteidigung, umkurvte Ersatzkeeper Tobias Knoflach und glich aus. 1:1, das war auch der Halbzeitstand. Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel netzte Taxiarchis Fountas einen abgefälschten Schuss für Rapid ein, ehe in der Nachspielzeit der eingewechselte Aliou Badji das 3:1 erzielte. Endstand. Für das Team von Kühbauer war es der erste Derbysieg nach zwei Pleiten in Folge, zuletzt setzte es im vergangenen Dezember das historische 1:6-Debakel. Rapid ist mit zehn Punkten aus sechs Spielen Sechster, ein Platz vor der Playoff-Zielmarke, Austria mit fünf Punkten Achter.

Konsterniert wirkte der neue FAK-Trainer Christian Ilzer nach dem Match, er sagte: »Das ist eine Derby-Niederlage, die unglaublich schmerzt.« Die Gegentore fielen in den falschen Momenten. Kühbauers Fazit: »Wir wollten den Sieg ein bisschen mehr.«

Kühbauer dürfte einigermaßen entspannt in die Länderspielpause gehen, für Ilzer hingegen sollte sich die Krisenstimmung verschärfen. Tief sitzt nämlich der Frust beim Austria-Anhang: »Selbst wenn der FAK neue Spieler holen sollte, dann holen sie nur abgetakelte von anderen Vereinen, die nichts kosten«, schrieb jemand auf der Fanpage des Klubs. FAK-Sportvorstand Peter Stöger schloss gegenüber der Tageszeitung Die Presse Neuverpflichtungen aus, »dafür bräuchten wir das nötige Kleingeld«. Das fehlt den Violetten, nachdem 42 Millionen Euro in die Arena investiert wurden. Stöger: »Wir müssen aus den Jungs, die hier sind, mehr rausholen.« Übrigens: Fans beider Lager scharmützelten nach Spielschluss. Das Konfliktniveau? Nicht mal Mittelmaß.