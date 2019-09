»Die sächsische Linke muss jetzt aufwachen«

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa Abbau eines Wahlplakats in Dresden (2. September)

Unter dem Titel »Die Erneuerung der Partei ist unumgänglich – Zeit zum Handeln« haben Vertreter landesweiter Zusammenschlüsse der sächsischen Linken sich am Dienstag zum Ausgang der Landtagswahlen geäußert:

(…) Der Ausgang der Landtagswahl am 1. September ist katastrophal. Die Partei verlor in Sachsen prozentual fast die Hälfte ihrer Wählerinnen und Wähler. In zentralen Altersgruppen (25–34, 35–44, 45–59) sind wir ebenso nur einstellig wie bei Arbeitern. Nahezu durchweg einstellig sind auch die Wahlergebnisse jenseits der drei Großstädte.

Zum niederschmetternden Wahlergebnis trug auch ein Wahlkampf bei, der von gravierenden Fehlern geprägt war: Das Spitzenpersonal übte sich in Sandkastenspielen und bot wiederholt einer Regierungspartei, die für die Verbrechen der Treuhand, Massenarbeitslosigkeit, Niedriglohnpolitik und programmierte Massenarmut im Alter mitverantwortlich ist, eine Tolerierung an. Plakate wurden so gestaltet, dass sie nur für ein Publikum interessant sind, das Spaß an Sprachspielen hat; »Normalbürger«, die nur einfach, kurz und klar wissen wollen, wofür wir landespolitisch stehen, wurden so nicht erreicht. In der Frage der Schaffung gleichwertiger Arbeitsplätze für die Beschäftigten der Braunkohleförderung wurde ständig laviert. Die Friedensproblematik wurde dort, wo sie Menschen real und konkret betrifft, v. a. entlang der Transitrouten der NATO-Truppentransporte durch Sachsen, nicht aufgegriffen. (…)

Die Kommentierung zum Wahlausgang durch die Landespitze ist bislang substanzlos, frei von selbstkritischer Reflexion und wird der Dramatik der Lage nicht gerecht: Das Wahlergebnis zeugt von einer existentiellen Krise der Linken, deren Dimension über Sachsen weit hinausreicht. Das Wahlergebnis ist jedoch darüber hinaus vor allem das Resultat eines jahrelangen innerparteilichen Prozesses, in dessen Folge u. a. fachpolitische Kompetenz bei landespolitischen Schwerpunktthemen, berufliche Verankerung in der Gesellschaft und strömungsübergreifender Pluralismus eine immer geringere Rolle spielten. (…) Die vielbeschworene Kampagne im ländlichen Raum brachte nicht die erhofften Resultate, statt dessen war gerade hier die AfD besonders erfolgreich – auch auf Kosten unserer bisherigen Wählerschaft. Es ist offenkundig, dass dazu kulturelle Entfremdungsprozesse der Linken gegenüber lohnabhängig Beschäftigten, sozial Benachteiligten und Unterprivilegierten beigetragen haben; das ist nicht nur angesichts einer drohenden großen Wirtschaftskrise eine gefährliche Entwicklung.

Die sächsische Linke muss jetzt aufwachen und sich grundlegend erneuern. Der anstehende Landesparteitag am 16. November 2019 und die im Herbst geplanten Kreis- und Stadtparteitage müssen dabei eine Schlüsselrolle spielen und ein klares Signal für die inhaltliche, strategische und personelle Neuausrichtung setzen. Wir fordern ebenfalls eine Vorverlegung des kommenden Bundesparteitags. (…) Es ist höchste Zeit, der Linkspartei wieder ein konsequent linkes Profil zu geben.

Unterzeichnende Sprecherinnen und Sprecher: Ralf Becker, Sprecher LAG Hartz IV Sachsen; Gabi Eichner, Sozialistische Linke Sachsen; Thomas Kachel, LAG Frieden und Internationale Politik Sachsen; Volker Külow, Liebknecht-Kreis Sachsen; Ekkehard Lieberam, Marxistisches Forum Sachsen; Thomas Michaelis, LAG Betrieb und Gewerkschaft