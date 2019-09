Konew bleibt

Jaro Zastoupil/https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konev_Monument_in_Bubene%C4%8D_20190831_(0938).jpg/https://creativecommon Das Denkmal für den sowjetischen Marschall Iwan Stepanowitsch Konew auf dem Interbrigandenplatz im sechsten Prager Stadtbezirk vor seiner Verhüllung (31.8.2019)

Die Verteidiger der Statue des sowjetischen Marschalls Iwan Stepanowitsch Konew im sechsten Stadtbezirk Prags haben sich offenbar vorerst durchgesetzt. Laut Radio Prag kündigte die Stadtverwaltung am Dienstag an, in den nächsten Tagen eine Plane, in die das Denkmal Ende August eingewickelt worden war, wieder zu entfernen. Begründet worden war die Verhüllung als vorbeugende Maßnahme gegen Vandalismus, sie hatte allerdings starke Proteste ausgelöst.

Die Statue, die zur Erinnerung an die Befreiung Prags am 9. Mai 1945 durch die 1. Ukrainische Front der Roten Armee unter Führung Konews 1980 eingeweiht worden war, ist in den letzten Jahren immer wieder Ziel antikommunistischer und russlandfeindlicher Zerstörungswut geworden. So auch anlässlich des diesjährigen Jahrestags des Einmarsches der Roten Armee in Prag am 21. August 1968. Unbekannte beschmierten die Statue in roter Farbe mit den Worten »Nein zum blutbefleckten Marschall!« Konew wird dabei vorgeworfen, die Niederschlagung des Aufstands in Ungarn 1956 befehligt zu haben und während des Baus der Berliner Mauer Oberkommandierender der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland gewesen zu sein.

Die Bezirksverwaltung weigerte sich, die Reinigung zu übernehmen. Der Bürgermeister des sechsten Stadbezirks, Ondrej Kolar, hatte zuvor bereits eine Verlegung der Statue in die russische Botschaft vorgeschlagen, was diese entrüstet ablehnte: Das Denkmal sei Erinnerung an Tausende Soldaten der Roten Armee, die bei der Befreiung der Tschechoslowakei gefallen seien. Am 30. August wurde das Monument hinter einem Gerüst mit einer Plane verhüllt.

Wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete, erhielt die russische Botschaft in Prag im Anschluss Briefe von tschechischen Bürgern, die die Entscheidung der Stadtverwaltung verurteilten. »Vielen von ihnen fragen sich, welche Seite die amtierende Gemeindeverwaltung des sechsten Prager Bezirks während des Zweiten Weltkriegs unterstützt hätte«, heißt es in einer Stellungnahme der Botschaft. Hingewiesen wird darin auch darauf, dass die »radikale Entscheidung«, das Denkmal zu verhüllen, »vor dem 80. Jahrestag des Beginns des schrecklichsten militärischen Konflikts in der Geschichte der Menschheit getroffen wurde«, das heißt des Angriffs Nazideutschlands auf Polen und des Zweiten Weltkriegs.

Am Montag demonstrierten laut Radio Prag rund 200 Menschen vor dem Denkmal für seine Freigabe. Unter den Protestierenden waren unter anderem Vertreter der Kommunistischen und Sozialdemokratischen Partei, aber auch Jiri Ovcacek, Sprecher des tschechischen Staatspräsidenten Milos Zeman. Er bezeichnete die Absperrung als »absurd« und erinnerte daran, dass Konew als Kommandeur der 1. Ukrainischen Front auch für die Befreiung der Gefangenen des Vernichtungslagers Auschwitz verantwortlich war.