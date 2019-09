Duque setzt auf Krieg

El Pais de Cali via AP Trauernde Verwandte der am späten Sonntag abend ermordeten Bürgermeisterkandidatin Karina García Sierra

Der Friedensprozess in Kolumbien löst sich weiter in Luft auf. Nahezu täglich werden Oppositionelle und Mitglieder sozialer Bewegungen ermordet. Unterdessen verschärft die rechte Regierung von Präsident Iván Duque ihre Kriegsrhetorik weiter. Auf die Ankündigung eines Teils von Führungsmitgliedern der nach dem Friedensabkommen zur legalen Partei gewordenen FARC vom Donnerstag, die Waffen wieder aufzunehmen, hatte Duque mit Militärattacken gegen vermeintliche Mitglieder der »Bande aus Narkoterroristen« geantwortet.

Der Kriegsmobilisierung der Regierung antwortete am Montag abend (Ortszeit) die Opposition im kolumbianischen Parlament. Vorgetragen vom Vorsitzenden der FARC-Partei, Rodrigo Londoño, bekräftigte sie ihr Bekenntnis zum 2016 in Havanna geschlossenen Friedensabkommen, nahm jedoch die Regierung in die Pflicht. »Es ist wenig verständlich, dass für den Krieg sofort Gelder freigemacht werden, während jeder Peso für den Aufbau des Friedens mehrmals umgedreht wird.« Mit Bezug auf die »neue Guerilla« verkündete Londoño, die »Nichterfüllungen des Staates« könnten nicht mit weiterem Vertragsbruch beantwortet werden. »Wir wissen, dass jene, die sich heute als Anführer bezeichnen, nicht in den Krieg ziehen werden – sie werden auf der anderen Seite der Grenze bleiben«, griff er zudem die venezuelafeindliche Propaganda Duques auf, nach der sich die neue Guerilla im Nachbarland aufhält.

Am Donnerstag hatte eine Gruppe um die ehemaligen FARC-Comandantes, Iván Márquez und Jesús Santrich, in einer Videobotschaft ihre Rückkehr »in die Berge« angekündigt. Der Schritt sei die einzige Möglichkeit angesichts des »Verrats« der Regierung Duque, die das Friedensabkommen systematisch breche. Zeugnis dessen sind nicht zuletzt über 150 ermordete ehemalige FARC-Kämpfer seit dem Friedensabschluss. Zudem hatte die neue Gruppe ein Bündnis mit der anderen großen Guerilla des Landes, der Nationalen Befreiungsarmee (ELN), in Aussicht gestellt.

Mitglieder der ELN lieferten sich derweil am Montag Gefechte mit der kolumbianischen Armee. Wie der Fernsehsender Canal 1 berichtete, kam im Departamento Arauca ein Soldat ums Leben, vier weitere wurden verletzt. Aus einer Konfrontation im Norden von Santander gingen drei verletzte Soldaten hervor. Und auch die Morde an Oppositionellen gehen weiter: Am Sonntag (Ortszeit) kam Karina García Sierra, Kandidatin des »Partido Liberal« für das Bürgermeisteramt von Suárez im südöstlichen Departamento Cauca, bei einem Anschlag ums Leben. Wie lokale Medien berichteten, starben mit ihr fünf weitere Personen, die im selben Auto saßen, als mehrere Angreifer das Feuer auf das Gefährt eröffneten. Nach Angaben der NGO »Misión de Observación Electoral« wurden damit innerhalb der letzten zwei Monate schon fünf Kandidaten für politische Ämter ermordet, 17 weitere wurden aufgrund ihrer politischen Tätigkeit bedroht.