Jammern auf hohem Niveau

Taylan Gökalp/dpa »Atmender Mietendeckel« sieht Senkungen für Mieten vor, die höher als 30 Prozent des Einkommens sind

Der Referentenentwurf zum »Mietendeckel« des Landes Berlin steht seit Montag fest – durchlöchert und ein Schatten seiner selbst. Im Vergleich zur ersten Fassung, die vorletzten Sonntag veröffentlicht worden war, liegt die vorhergesehene Mietobergrenze des »atmenden Mietendeckels« nun bei 9,80 Euro statt bei 7,97 Euro kalt je Quadratmeter. Sanierungsaufschläge bleiben zulässig, und Mietsenkungen auf das Niveau der Obergrenze sollen nur in Härtefällen möglich sein.

Trotz dieser eindeutigen Abschwächung schaffen es die Pläne der Bausenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) immer noch, Lobbyisten und Vermieterverbände auf die Palme zu bringen. So zum Beispiel den Eigentümerverband Haus und Grund, der in den Berliner »Mietendeckel«-Plänen einen Angriff auf das private Eigentum und die Grundwerte der sozialen Marktwirtschaft sieht. »Das Land Berlin hat einen Mietrechtsentwurf in der Form des ›Mietendeckels‹ vorgestellt, obwohl es nicht dafür zuständig ist. Aus unserer Sicht ist das einigermaßen skandalös«, erzürnte sich Verbandspräsident Kai Warnecke am Dienstag in Berlin. »Bausenatorin Lompscher gefährdet den sozialen Frieden. Die bürgerlichen Parteien müssen gegen den ›Mietendeckel‹ Stellung nehmen.«

Der Deutsche Mieterbund hatte Lompschers Pläne hingegen begrüßt. »In Berlin sind die Neuvertragsmieten in den letzten zehn Jahren um 100 Prozent gestiegen«, teilte Präsident Lukas Siebenkotten vergangene Woche mit. »Hier kann die Politik nicht länger tatenlos zusehen, hier muss jetzt etwas passieren.« Allein im letzten Jahr sollen die Mieten in der Hauptstadt laut Berliner Mieterverein im Schnitt um 5,2 Prozent gestiegen sein. Die Durchschnittsmiete hätten sich entsprechend von 6,39 auf 6,72 Euro pro Quadratmeter erhöht.

Haus und Grund stellte seine eigenen Zahlen vor. Laut aktuellem Berliner Mietspiegel sollen die Mieten im Zeitraum von 2017 bis 2019 in 42 von 90 Feldern gefallen sein. Weitere 26 stagnierten oder seien nur um weniger als drei Prozent gestiegen. Für die Mieterhöhungen, die von den Immobilienportalen Immowelt und Immobilienscout24 erfasst wurden, hatte Warnecke auch eine Erklärung. »Internetportale sind da ein wenig populistisch«, erklärte der Verbandspräsident. Mieter würden in Wohnungsinseraten, in denen sie nach Nachmietern suchten, einen höheren Preis angeben. »Statt für 1.000 Euro bieten sie die Wohnung für 1.500 Euro an, damit weniger Interessenten kommen.« Diese Zahl würde dann erfasst und führe zu den Scheinerhöhungen.

Überhaupt stehe es sehr schlecht für Eigentümer in Deutschland. »Frau Lompscher hat mit ihrem Versuch, den privaten Wohnungsmarkt kaputtzumachen, Erfolg.« Die Stimmung unter den privaten Vermietern sei nicht gut. Warnecke malte ein düsteres Bild von der Zukunft der Immobilieninvestoren: »Wir sehen, wie die ersten bereits aufgeben und ihre Immobilien verkaufen.« Nach den Zahlen dieser Verkäufe gefragt, musste der Verbandspräsident jedoch zurückrudern. »Zu dem Thema gibt es noch keine Zahlen.« Dies stelle eher ein Stimmungsbild der Eigentümer dar.

Den Aufruf des Verbandes, »noch unbedingt die Mieten zu erhöhen«, bevor der »Mietendeckel« am 17. Juni wirksam wurde, sieht Warnecke als gerechtfertigte Reaktion. »Haus und Grund Berlin hat diesen Aufruf in der Tat gestartet, vor dem Hintergrund, dass wir erst mal davon ausgehen, dass sich unsere Vermieter rechtstreu verhalten«, fügte der Jurist hinzu. Es sei aber Katrin Lompscher zu verdanken, dass alle Mieterhöhungen vor dem 17. Juni nicht unter den »Mietendeckel« fielen. »Haus und Grund hat die Aussage bloß mit einem Countdown visualisiert.« Die Preisobergrenze sei mehr noch ein Angriff auf das private Eigentum, der von Berlin aus die ganze Bundesrepu­blik gefährde. Dies gelte es aufzuhalten. »Lompscher und die Interventionistische Linke haben mehrfach kommuniziert, dass es ans Eingemachte gehen soll«, warnte Warnecke. »Ich hoffe, dass sich das nicht über Berlin hinaus ausbreitet.«