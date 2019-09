Eduard Korniyenko/REUTERS

In der russischen Stadt Beslan haben am Dienstag Tausende Menschen an die Opfer der Geiselnahme in der Schule des Ortes vor 15 Jahren erinnert. Terroristen aus dem Nordkaukasus hatten am 1. September 2004 mehrere hundert Menschen in ihre Gewalt gebracht und drei Tage lang festgehalten. Am 3. September beendeten Spezialkräfte die Geiselnahme. Insgesamt starben bei dem Angriff und der Befreiungsaktion 334 Menschen, unter ihnen 186 Kinder. Seitdem wird das Datum im ganzen Land als Tag der Solidarität im Kampf gegen den Terrorismus begangen. (dpa/jW)