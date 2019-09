Shenzhen. Die deutschen Basketballer gehen nach der knappen Auftaktniederlage gegen Frankreich zuversichtlich in das vorentscheidende zweite Vorrundenspiel bei der WM in China. Im Duell gegen die Dominikanische Republik am Dienstag in Shen­zhen muss das Team unbedingt gewinnen, um eine realistische Chance auf die Zwischenrunde zu wahren. »Sie sind nicht so strukturiert wie Frankreich. Ich glaube, dass es etwas wilder wird«, sagte Bundestrainer Henrik Rödl am Montag. Trotz einer starken Aufholjagd mit zeitweise 24 Punkten Rückstand hatte das deutsche Team zum Start am Sonntag knapp mit 74:78 gegen Titelkandidat Frankreich verloren. (dpa/jW)