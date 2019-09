Gisela bittet zum Tanz

Das Tide-Radio in Hamburg ist einer der kleinsten öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland, er ist im Hamburger Raum auf UKW 96,0 und weltweit online unter tidenet.de/radio zu empfangen. Seit Mai 2018 hat er eine deutschlandweit ziemlich außergewöhnliche Sendung im Programm. »Dance first« widmet sich, wie der Moderator und Erfinder des einstündigen Formats, Thomas Steinbrecher, sagt, allein dem Tanzen »wie man es in Hamburg sehen, ausführen oder erlernen kann«.

Ab Dienstag, 15 Uhr, wird dreimal im Jahr das klassische und moderne Ballett Thema der Sendung sein. In der ersten Folge wird es um »Ein Sommernachtstraum« von John Neumeier gehen sowie um diverse Ballettspezifika. Gast im Studio ist die Ballettexpertin der jungen Welt, Gisela Sonnenburg, die auch das Onlineportal ballett-journal.de betreibt. Sie wurde in Hamburg geboren und lebt in Berlin, Steinbrecher ist dagegen gebürtiger Berliner, der nach Hamburg wechselte. Was einmal mehr beweist: Ballett verbindet.