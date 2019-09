Die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) zeigte sich am Montag zutiefst besorgt über die Wahlergebnisse in Brandenburg und Sachsen:

Am 1. September haben die Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg und Sachsen einen neuen Landtag gewählt – mit erschreckendem Ergebnis. In beiden Bundesländern ist die AfD zweitstärkste Partei mit einem sprunghaft gestiegenen Stimmenanteil gegenüber der letzten Wahlen 2014. In Brandenburg haben 23,5 Prozent der Wähler AfD gewählt, in Sachsen waren es sogar 27,5 Prozent.

Der Kovorsitzende der TGD, Gökay Sofuoglu, erklärt: »Die Wahlen in Brandenburg und Sachsen machen deutlich, dass Rassismus in den neuen Bundesländern wieder mehrheitsfähig geworden ist. Das muss uns als ganze Gesellschaft aufrütteln. Das Wichtigste ist jedoch, dass die demokratischen Parteien endlich aufhören müssen, sich die Agenda von rechten Strömungen diktieren zu lassen. Die Themen Gerechtigkeit, Bildung, Zusammenhalt und Vielfalt müssen in den Vordergrund rücken.« (…)

Der Kovorsitzende der TGD, Atila Karabörklü: »Wer Grundrechte in Frage stellt, stellt die Grundlage unseres Zusammenlebens in Frage. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass sich die Mehrheit für ein weltoffenes Deutschland selbstbewusst zeigt, dass Alte und Junge, Frauen und Männer, Menschen gleich welcher Religion oder sexuellen Orientierung, Deutsche mit und ohne Einwanderungsgeschichte gemeinsam für unsere Zukunft einstehen. Wir dürfen nicht wegschauen vor menschenverachtenden Haltungen, wir dürfen diese Wahlergebnisse nicht verharmlosen. Es ist Zeit, unsere Demokratie und die Werte unseres Grundgesetzes zu verteidigen!«

Das bundesweite Bündnis »Aufstehen gegen Rassismus« erklärte zum Ergebnis der Landtagswahlen:

(…) Die AfD ist ein Sammelbecken für extreme Rechte aller Schattierungen. Es ist bekannt, dass prominente Mitglieder der Partei der offen faschistischen Szene entstammen. Der »Flügel« der AfD praktiziert den Schulterschluss mit militanten Straßenbewegungen. Nach Angaben des AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Maier ist diese Parteigruppierung, zu der auch Sachsens Spitzenkandidat Jörg Urban gehört, in Sachsen besonders stark und repräsentiert dort ca. 70 Prozent der AfD-Anhänger. In Brandenburg ist Andreas Kalbitz führendes Mitglied des »Flügels«, neben Björn Höcke gehört er zu den treibenden Kräften der unaufhaltsamen Entwicklung der Partei zu einer faschistischen Sammlungsbewegung. Das Bündnis »Aufstehen gegen Rassismus« beobachtet seit Monaten, wie insbesondere die Union die Zusammenarbeit mit der AfD in der Lokalpolitik immer wieder pflegt. Wo CDU und AfD kooperieren und beispielsweise die Besetzung von Ausschüssen gemeinsam organisieren, bangen Institutionen, die sich der Förderung einer lebendigen, demokratischen Zivilgesellschaft widmen, um ihre Finanzierung. (…)