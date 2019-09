Luca Bruno/AP/dpa Demonstration gegen das Anlanden von Kreuzfahrtschiffen in der Lagune von Venedig (2.6.2019)

Am Mittwoch bis Sonntag findet ein Klimacamp in Venedig statt. Dort sollen zeitgleich zu den Internationalen Filmfestspielen Kreuzfahrtriesen blockiert werden. Weshalb haben Sie diese Stadt als Ort des Widerstands gewählt?

Wenn in Venedig der rote Teppich zu den Filmfestspielen ausgerollt wird, nehmen wir uns diesen Raum. Die Initiative ging von Leuten vor Ort aus. Das »Centro sociale« und die Gruppe »No Grandi Navi« – auf Deutsch »Keine großen Schiffe« – aus Venedig organisieren die Proteste und haben die europäische Klimagerechtigkeitsbewegung eingeladen. Strategisch ist die Stadt für unsere Proteste optimal, weil sich der Kapitalismus dort von einer extremen Seite zeigt und die lokalen Probleme sehr offensichtlich mit globalen Systemfehlern zu tun haben. Riesige Kreuzfahrtschiffe, die dort anlaufen, stehen für klimaschädlichen Luxustourismus, während über die Bedürfnisse der Menschen vor Ort rücksichtslos hinweggegangen wird. In Venedig sind die Einwohnerzahlen rückläufig, weil das Leben dort teuer geworden ist. Der Kreuzfahrttourismus befördert aktiv, dass die Stadt noch weiter absinkt, weil Kanäle vertieft werden.

Wie viele Aktivistinnen und Aktivisten werden erwartet?

Rund 800 Aktive haben sich bisher angemeldet, knapp 300 davon aus Deutschland, da dieses Camp von »Ende Gelände« und dem alljährlichen Zeltlager im rheinischen Braunkohlerevier inspiriert ist. Wir rechnen auch mit Teilnehmenden aus Frankreich, Spanien und Österreich. Manche reisen spontan an.

Wenden Sie sich generell gegen den Tourismus?

Nein, nur gegen jenen, der für das Leben vor Ort und global nachteilig ist. Weil Kreuzfahrtschiffe mit Schweröl betrieben werden, haben sie desas­tröse Folgen für das Klima. Sie stoßen Treibhausgase aus, beschleunigen global den Klimawandel. Obendrein verursachen sie lokale Umweltprobleme, verschmutzen die Luft in Venedig und leiten Abfälle ins Meer.

Wie tickt die italienische Bewegung?

In Italien wehren sich schon lange sogenannte NIMBY-Initiativen gegen verschiedene Großprojekte. NIMBY steht für »Not in my backyard« – »Nicht in meinem Hinterhof«. Seit Jahren kämpft die »No-TAV«-Bewegung aus dem Susatal gegen die geplante Hochgeschwindigkeitsbahntrasse zwischen Turin und Lyon, die mit großer Umweltzerstörung verbunden ist. Eine weitere Initiative richtet sich gegen die militärisch genutzte Bodenstation in Sizilien, das Mobile User Objective System – ein Satellitensystem, das den Kommunikationsfluss zwischen den Boden-, See- und Luftstreitkräften der NATO und Kommandos der US-Navy gewährleisten soll. Beim Klimacamp in Venedig werden nicht nur junge Protestierende, sondern auch all diese Initiativen mit langjähriger Erfahrung zusammenkommen.

Wie »links« ist die Bewegung?

Italienische Umweltaktivistinnen und -aktivisten sind in der Regel antikapitalistisch. Was in Deutschland linke oder autonome Zentren sind, sind in Italien die »Centri Sociali«. Von der dort organisierten antifaschistischen Bewegung gehen auch Kämpfe für Klimagerechtigkeit aus, zum Teil militant. Gemeinsam haben sie und die deutschen Aktiven von »Ende Gelände«, dass wir weniger an die Regierung appellieren, sondern selbstbestimmt, aus der Bevölkerung heraus, Lösungen finden wollen. Am Sonntag hat mir ein italienischer Aktivist bestätigt, dass sich daran nichts ändert, wenn nun eine Koalition aus »Fünf-Sterne-Bewegung« mit der sozialdemokratischen PD regiert und Präsident Matteo Salvini und seine rechte Lega außen vor sind. Wir wollen echte Demokratie!

Wer beteiligt sich noch?

Feministische Initiativen, die antikapitalistische Bewegung, die Antifa, auch Menschen mit antimilitaristischem Fokus kommen. Die italienische »Fridays for Future«-Bewegung steht nach meinem Eindruck links von der deutschen. Dort habe ich noch nichts von Überlegungen gehört, ob es auch mit einem grünen Kapitalismus klappen könnte. Venedig ist es ein guter Ort, um Klimaproteste mit sozialer Bewegung zusammenzubringen: Wer Geld hat, kann sich dort alles leisten; für andere ist ein würdevolles Leben kaum möglich. Unsere Message: Diese Welt ist nicht für die Reichen und ihre kurzfristigen Profite da!