Verheerende Schäden auf den Bahamas

Ramon Espinosa/AP/dpa Der Wirbelsturm »Dorian« am Sonntag über Freeport auf den Bahamas

Mit meterhohen Wellen und enormen Windgeschwindigkeiten hat der Hurrikan »Dorian« die nördlichen Inseln der Bahamas getroffen und eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Der Sturm der höchsten Kategorie fünf wütete am Montag morgen (Ortszeit) über der Insel Grand Bahama, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte. Er sei über der Insel nahezu zum Stillstand gekommen und bewege sich mit einer Geschwindigkeit von nur zwei Kilometern pro Stunde in Richtung Westen auf die Küste Floridas zu. Das Hurrikanzentrum warnte für den gesamten Montag vor »extremer Zerstörung« und Windböen von bis zu 320 Kilometern pro Stunde.

»Dorian« war am Sonntag (Ortszeit) auf dem Riff Elbow Cay vor der Ostküste von Abaco auf Land getroffen. Im Internet berichteten Einwohner von teils eingestürzten Gebäuden. Viele der dort lebenden Menschen hätten die bereitgestellten Notunterkünfte aufgesucht. Das Rote Kreuz sprach von 13.000 beschädigten und zerstörten Gebäuden. Örtlichen Medien zufolge soll ein Kleinkind ums Leben gekommen sein. »Ich glaube, niemand hat mit einem Hurrikan von solcher Intensität gerechnet«, sagte Joy Jibrilu, die Generaldirektorin des Tourismusministeriums, dem US-Sender CBS. Einen genaueren Überblick über die Schäden hatten die Behörden am Montag noch nicht.

Auf Grand Bahama wurde einem Bericht des US-Senders CNN zufolge die Stromversorgung in vielen Orten unterbrochen. Der Flughafen in der größten Stadt Freeport stehe unter Wasser, so die bahamaische Zeitung The Tribune. Auch auf New Providence, der bevölkerungsreichsten Insel der Bahamas, auf der sich auch die Hauptstadt Nassau befindet, gab es demnach Überschwemmungen.

Nach den Prognosen der Meteorologen soll der Wirbelsturm spätestens am Dienstag Richtung Norden abdrehen und dann die Südostküste der Vereinigten Staaten bedrohen. Die Bundesstaaten Florida, Georgia, North Carolina und South Carolina riefen bereits den Notstand aus. Mehrere Millionen Einwohner wurden von den Behörden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. US-Präsident Donald Trump hatte unter Verweis auf das Herannahen des Sturms seinen für das Wochenende geplanten Besuch in Polen abgesagt. Am Sonnabend ließ er sich jedoch erst mal zum Golfspielen nach Virginia fliegen, anstatt sich – wie vom Weißen Haus zuvor angekündigt – in Camp David mit den Vorbereitungen für den Katastrophenfall zu befassen. Im beginnenden Wahlkampf ist das für den US-Präsidenten pikant, denn Trump hatte 2016 angekündigt, als Staatschef kein Golf mehr zu spielen, weil ihm dafür die Zeit fehlen werde. Tatsächlich ist er seit Amtsantritt im Januar 2017 jedoch 212 Mal Golfen gegangen. Diese Zahl nennt jedenfalls die Internetseite »Trump Golf Count«. Das habe den US-amerikanischen Steuerzahler mindestens 109 Millionen Dollar gekostet, so die Macher der Website.

In Kuba, das immer wieder von Wirbelstürmen heimgesucht wird, wurde der Hurrikan genau beobachtet. Medien des Karibikstaats berichten ausführlich über den Weg des Wirbelsturms und informierten, dass er allen Voraussagen zufolge relativ weit an der Insel vorbeiziehen werde, so dass direkte Auswirkungen auf Kuba nicht zu erwarten seien.

Bereits Anfang Juni hatten die kubanischen Experten Analysen veröffentlicht, wonach in der diesjährigen »Hurrikansaison« bis Ende November mit etwa sechs größeren Wirbelstürmen zu rechnen sei. Die Wahrscheinlichkeit, dass eines dieser Unwetter Kuba treffe, liege bei etwa 40 Prozent, sagte Miriam Teresita Llanes vom kubanischen meteorologischen Institut Insmet. Die Insel verfügt über acht nationale Überwachungs- und Frühwarnzentren und ein eingespieltes Zivilschutzsystem, um die Bevölkerung vor den Folgen der Hurrikans zu schützen. (dpa/PL/Xinhua/jW)