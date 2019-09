Johnson droht Tories

AP Photo/Francois Mori Will jede Abstimmung über einen »No Deal«-Brexit in dieser Woche als Vertrauensfrage behandeln »und entsprechend agieren«: Der britische Premier Boris Johnson

Ab heute tritt das britische Unterhaus wieder zusammen, jedoch nur für eine Woche bis zum 11. September. Danach wird das Parlament von Premierminister Boris Johnson bis zum 14. Oktober in die Zwangspause geschickt. Wenn es bezüglich des EU-Austritts von der »Remain«-Fraktion im Unterhaus zu Aktionen gegen Johnson kommt, dann in dieser Woche.

Der Premier hat sich auf seine Weise darauf vorbereitet. Am Sonntag wollte er eigentlich die Remainer seiner eigenen Partei treffen, sagte den Termin dann aber kurzfristig ab. Statt dessen drohte Johnson, er werde jeden, der in dieser Woche für einen Gesetzesentwurf zur Verhinderung eines Austritts ohne Vertrag (»No Deal«-Brexit) stimme, aus der konservativen Parlamentsfraktion werfen lassen und auch aus der Partei. So wurde der Premier unter anderem in der Montagausgabe des Daily Telegraph zitiert.

21 konservative Abgeordnete sind gegen »No Deal«, 20 weitere Tories sind gegen den EU-Austritt an sich. Johnson riskiert mit seiner Ansage den Verlust seiner sehr dünnen Regierungsmehrheit. Für Montag abend hatte er überraschend eine Fraktionssitzung anberaumt. In britischen Medien wurde darüber spekuliert, dass diese Sitzung vorgezogene Neuwahlen vorbereiten könne.

Johnson muss parteiintern für seinen Kurs werben. Charles Walker, der Vorsitzende des als inoffizielle Fraktionsleitung agierenden konservativen »1922 Committee«, wurde am Montag vom Daily Telegraph mit den Worten zitiert, die Drohungen Johnsons seien »sehr unschöne Ideen«, denen Widerstand entgegengesetzt werden müsse. Schmeißt Johnson die Brexit-Gegner tatsächlich aus der Partei, könnten diese – darunter prominente Politiker wie der ehemalige Finanzminister Philip Hammond – bei Wahlen als »unabhängige Konservative« antreten. Aus Number 10 Downing Street wurde am Montag nachmittag jedenfalls verlautet, dass Johnson jede Abstimmung über den »No Deal«-Brexit in dieser Woche als Vertrauensfrage behandeln »und entsprechend agieren« werde.

Die erste Ministerin der schottischen Regionalregierung, Nicola Sturgeon von der SNP, twitterte am Montag nachmittag, sie sei offen für Neuwahlen, so lange sie vor dem 31. Oktober stattfänden. Auch Labour-Parteichef Jeremy Corbyn teilt diese Auffassung.