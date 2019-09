Mehr Menschen leben von Vermögen

Sven Hoppe/dpa Dank der Bundesregierung schwimmen die Reichen weiterhin im Geld

Die Zahl der Privatiers in Deutschland ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Im Jahr 2018 finanzierten 627.000 Menschen ihren Lebensunterhalt überwiegend aus eigenem Vermögen. Das waren 68,5 Prozent mehr als im Jahr 2000, wie eine Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes für das Handelsblatt ergab, über die die Zeitung am Montag berichtete. Im Jahr 2000 lag die Zahl der Privatiers noch bei 372.000.

Als solcher gilt, wer seinen Lebensunterhalt überwiegend aus eigenem Vermögen bestreitet, also etwa aus Ersparnissen, Zinsen, Mieteinkünften oder Verpachtung. 6.000 der Privatiers in Deutschland waren 2018 unter 18 Jahren alt. Die Zahl derjenigen, die ihr Leben hauptsächlich durch Arbeit finanzieren, stieg seit dem Jahr 2000 hingegen lediglich um 13 Prozent.

Der Arbeitsmarktexperte des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Karl Brenke, sagte dem Blatt, er gehe davon aus, dass die steigende Zahl der Privatiers stark mit Erbschaften zusammenhänge. »Dass Erben das Geld ihrer Vorfahren verwenden, um sich in frühen Jahren einen Ruhestand zu gönnen, dürfte ein gewichtiger Grund für den Anstieg« sein.

Das Finanzministerium sieht die Entwicklung gelassen. Eine Sprecherin teilte auf jW-Nachfrage am Montag mit, die Bundesregierung setze in dieser Legislaturperiode »wichtige Akzente für eine wachstumsfreundliche und sozial gerechte Steuer- und Abgabenpolitik«.

Den Reichen geht die Regierung jedoch nicht ans Geld. Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Ersetzung der Abgeltungssteuer, durch die Kapitaleinkünfte niedriger belangt werden als Arbeitseinkommen, ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Und die von der SPD in der vergangenen Woche vorgestellten Pläne zur Einführung einer Vermögenssteuer von einem Prozent für Superreiche, stoßen beim Koalitionspartner auf taube Ohren.

Kapitalisten ist selbst diese geringe zusätzliche Abgabe schon zuviel: Familienunternehmen seien von einer derartigen Besteuerung des Reichtums, »existentiell bedroht«, hatte der Chef des Autoverleihunternehmens »Sixt«, Erich Sixt, in der vergangenen Woche dem Handelsblatt gesagt.