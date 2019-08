Einsatzkräfte dämmen Waldbrände in Bolivien ein

Gaston Brito/dpa Einheiten der Feuerwehr arbeiten nach einem Brand in San Juan in Bolivien (25.8.2019)

La Paz. Die Einsatzkräfte im Osten von Bolivien dämmen die Waldbrände immer weiter ein. Von rund 8.000 Brandherden seien in den vergangenen zehn Tagen fast 7.000 gelöscht worden, teilte der linke Präsident Evo Morales am Dienstag mit. 1.800 Soldaten und 450 Polizisten seien an den Löscharbeiten in der Region Chiquitanía beteiligt. In den vergangenen Tagen seien von Löschflugzeugen über zwei Millionen Liter Wasser über den Waldbrandgebieten abgeworfen worden.

In Südamerika wüten derzeit schwere Waldbrände. Vor allem Brasilien, Venezuela, Bolivien und Kolumbien sind von den Feuern betroffen. In Bolivien hatten sich die Brände seit Anfang des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. In den vergangenen Wochen wurden Brände auf einer Fläche von fast einer Million Hektar registriert. »Die Regeneration der Wälder in dieser Region könnte Hunderte Jahre dauern, denn es sind Trockenwälder, die sehr langsam wachsen«, sagte der Biologe Alfredo Fuentes der Zeitung La Razón.

Präsident Morales ordnete für die betroffenen Gebiete eine sogenannte ökologische Pause an, in der keine Ländereien verkauft werden dürfen. (dpa/jW)