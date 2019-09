Taliban attackieren Provinzhauptstädte

Kabul. Am Sonntag, und damit nur einen Tag nach ihrem Angriff auf die nordafghanische Stadt Kundus, haben die Taliban auch die Provinzhauptstadt Pul-e Chumri attackiert. Mehreren Provinzräten zufolge begann der Angriff gegen 1.00 Uhr nachts (Ortszeit). Die Taliban hätten die Gebiete Band-e Du und Saman Chel in der Stadt eingenommen, sich in Häusern verschanzt und lieferten sich nun Gefechte mit den Sicherheitskräften. Es gebe Tote und Verletzte, allerdings sei die Zahl unklar. (dpa/jW)