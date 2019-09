Tausende demonstrieren in Moskau

Moskau. Eine Woche vor der Kommunalwahl haben in Moskau erneut Tausende Menschen demonstriert. Sie versammelten sich am Sonnabend trotz eines Verbots, um faire und freie Wahlen zu fordern. Anders als in den Vorwochen hielt sich die Polizei zurück und ließ die Demonstranten durch das Zentrum der russischen Hauptstadt ziehen. Berichte über Festnahmen gab es nicht. Zu der als Spaziergang deklarierten Protestaktion hatte eine der führenden Oppositionellen, Ljubow Eduardowna Sobol, aufgerufen. Die Staatsanwaltschaft hatte sie im Vorfeld gewarnt, die Proteste seien unzulässig. Im Falle eines Verstoßes werde sie zur Verantwortung gezogen. (dpa/jW)