Demonstrationen gegen Johnson

London. In Großbritannien haben Zehntausende gegen die von Premierminister Boris Johnson verordnete Zwangspause für das Parlament demonstriert. Allein in London beteiligten sich den Organisatoren zufolge 100.000 Menschen. Oppositionsführer Jeremy Corbyn kündigte verstärkten Widerstand gegen einen ungeregelten »Brexit« an. Johnson machte im Gespräch mit der Sunday Times sein Unverständnis für die Kundgebungen deutlich. Der EU-Austritt Großbritanniens sei in diesem Jahr bereits zweimal verschoben worden. »Wir müssen aus der EU am 31. Oktober austreten, komme, was wolle.« (AFP/jW)