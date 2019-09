Wieder Gewalt in Hongkong

Hongkong. In Hongkong ist es am Wochenende erneut zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Radikale Demonstranten versuchten am Sonntag, Absperrungen in der Umgebung des internationalen Flughafens der chinesischen Metropole zu durchbrechen.

Bereits am Vortag waren nach Zusammenstößen 63 Personen festgenommen worden. Ihnen werden Teilnahme an einer verbotenen Versammlung sowie der Besitz von Sprengkörpern und Offensivwaffen vorgeworfen.

Die Polizei hatte eine für Sonnabend geplante Großdemonstration der Opposition verboten, ein Einspruch dagegen wurde vor Gericht abgelehnt. Trotzdem versammelten sich Regierungsgegner im Stadtzentrum und errichteten Barrikaden. Einige von ihnen waren mit Masken und Helmen ausgestattet und versuchten, die Gebäude von Regierung und Stadtparlament zu stürmen. (Xinhua/jW)