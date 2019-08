»So funktioniert ›soziale Marktwirtschaft‹«

Florian Sieber Seit Jahren protestieren Beschäftigte des Wombat’s City Hostels in Berlin

Nach monatelangen Kämpfen schließt das Wombat’s City Hostel in Berlin an diesem Sonnabend. Wie kam es dazu?

Oberflächlich betrachtet, schließt das nach Selbstaussage wirtschaftlich bestens aufgestellte Hostel der dahinterstehenden Wiener Kette. An die 35 Kolleginnen und Kollegen verlieren an dem Tag ihre Arbeit. Kritisch bewertet, lässt sich am Samstag die Funktionsweise dessen beobachten, was gemeinhin »soziale Marktwirtschaft« genannt wird: Ein Unternehmen, das keine Lust auf Mitbestimmung, Tarifbindung und eine mündige Arbeiterschaft hat, zieht die Notbremse und entledigt sich all dessen.

Sie haben bei zahlreichen Kundgebungen und politischen Aktionen immer wieder auf die »Union Busting«-Methoden aufmerksam gemacht, mit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Druck gesetzt wurden. Um was handelte es sich dabei?

Es gab unter anderem vollkommen willkürliches Vorenthalten von Löhnen, das Aussprechen von Abmahnungen am laufenden Band sowie das Verteilen von haltlosen Kündigungen. Der Chef spielte auch schon mal lautstark den Song »Ich find’ dich scheiße« von »Tic Tac Toe«, wenn unliebsame Beschäftigte den Dienst antraten. Auch schrie er seine Untergebenen bei Mitarbeitergesprächen an oder prahlte vor anderen, daran beteiligt gewesen zu sein, nächtens »Fuck You Betriebsrat« vor das Haus an der Linienstraße gesprüht zu haben.

Konnte man dagegen nicht juristisch vorgehen?

Sich auf rechtlichem Wege zu wehren, war und ist nicht nur emotional enorm belastend und in der Beweisführung vor Gericht schwierig, sondern dauert auch aufgrund der Überlastung der ermittelnden Behörden und Berliner Arbeitsgerichte mehrere Monate bis Jahre.

Wie ist die allgemeine Situation in der Hotelbranche?

Wir haben es praktisch mit einer betriebsratslosen Mondlandschaft zu tun, geprägt von schlechten Arbeitsverhältnissen und hoher Fluktuation beim Personal. Mit der Schließung des Wombat’s in Berlin wird der nach Kenntnis der Gewerkschaft NGG bisher einzige Betriebsrat in einem deutschen Hostel plattgemacht. Es ist weniger das unmoralische Vorgehen zweier Unternehmer, das verwundert, sondern diese naheliegende Schlussfolgerung: Wenn ein eher kleines mittelständisches ­Unternehmen so vorgehen kann, steht der Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit stellvertretend für eine schier nicht enden wollende Anzahl von Unternehmen.

Haben Sie in Ihrer Auseinandersetzung Solidarität erfahren?

Ohne eine solidarische Belegschaft im Inneren hätte es keinen Betriebsrat, keine Tarifbindung und keinen aufrechten Gang gegeben. Wir alle sind gemeinsam bei neun Streiks mit der Gewerkschaft NGG für unser Recht vor die Tür gegangen. Freilich waren nicht alle aus dem Betrieb dabei: Einzelne hatten sich gemütlich darin eingerichtet, hier und da Gefälligkeiten der Führungsebene wie BVG-Jahresabo oder Videospiele im Austausch für nützliche Informationen über ihre Kolleginnen und Kollegen entgegenzunehmen.

Allerdings blieb die große Mehrheit, über 80 Prozent der in der NGG organisierten Belegschaft, bis zum Schluss nicht käuflich. Darüber hinaus hatten und haben wir große, zum Teil internationale Unterstützung aus anderen Betrieben und Gewerkschaften erfahren. Auch gesellschaftliche Initiativen wie zum Beispiel die »Aktion Arbeitsunrecht« standen mit uns Seite an Seite. Zudem haben Politikerinnen und Politiker der Partei Die Linke uns stets unterstützt.

Was kann man tun, um sich mit der Belegschaft zu solidarisieren?

In Aktion kann man uns an diesem Samstag erleben, wenn wir gemeinsam mit den Beschäftigten des Charité Facility Management (Tochter der Charité, jW) ab 16.30 Uhr vom Charité-Platz zum Wombat’s laufen. Dort werden wir uns mit einer Reihe Beschäftigter aus anderen Betrieben und gesellschaftlichen Initiativen versammeln und für »Insourcing« und gegen Unternehmerwillkür demonstrieren.