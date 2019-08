Chinas Außenminister besucht Nordkorea

Beijing. Chinas Außenminister wird in der kommenden Woche zu einem Besuch in Nordkorea erwartet. Wang Yi werde sich vom 2. bis 4. September in der Demokratischen Volksrepublik aufhalten, teilte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag in Beijing mit.

Nordkoreas Parlament hat derweil die Macht von Staatschef Kim Jong Un gestärkt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur KCNA mitteilte, sei Kim nun »sowohl im Titel als auch in der Realität und in Übereinstimmung mit dem unerschütterlichen Willen und Wunsch des Volkes Oberster Führer der Partei, des Staates und der bewaffneten Kräfte der Demokratischen Volksrepublik Korea«. (Xinhua/AFP/jW)