Protestprotagonisten in Hongkong inhaftiert

Hongkong. In Hongkong sind am Freitag drei führende Vertreter der Protestbewegung inhaftiert worden. Das teilte die Polizei der chinesischen Stadt am Freitag mit. Joshua Wong Chifung, Agnes Chow Ting und Andy Chan Hotin stünden in enger Verbindung mit den jüngsten gewaltsamen Zwischenfällen, hieß es. Während die ersten beiden andere Personen zur Teilnahme an nicht genehmigten Versammlungen angestiftet haben sollen, wird Chan verdächtigt, selbst an Ausschreitungen beteiligt gewesen zu sein und einen Polizisten angegriffen zu haben. (Xinhua/jW)