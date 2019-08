Mietendeckel durchlöchert

Maurizio Gambarini/dpa Proteste gegen Mietwucher (Berlin, 25.2.2017)

Die Regelungen zum Berliner Mietendeckel sollen gegenüber dem am vergangenen Sonntag in die Öffentlichkeit gelangten Vorschlag dazu deutlich abgeschwächt werden. Die Obergrenzen fallen höher aus und sollen mit der Inflation mitwachsen. Sanierungsaufschläge bleiben zulässig und Mietsenkungen auf das Niveau der Obergrenze sollen nur in Härtefällen möglich sein, wie Bausenatorin Karin Lompscher (Die Linke) am Freitag in Berlin erläuterte.

Vorausgegagen waren Tage scharfer Attacken. Der Boulevard schäumte, nachdem die ursprünglichen Pläne der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen bekannt wurden. Die B. Z. »entlarvte« am Donnerstag, dass die »Linkspartei (alias PDS, alias SED)« jetzt, wo die Erinnerung an den Schrecken der DDR allmählich verblasst, den »uralten Sozialismus« hervorkrame. Bild stellte am gleichen Tag fest, der »rot-rot-grüne« Senat ruiniere die Hauptstadt.

Mit dem lancierten Papier sollte der durch die Stadtregierung bereits in Eckpunkten beschlossenen Mietendeckel präzisiert werden (siehe jW vom 27.8.). Demnach wollte Lompscher die Mieten in der Hauptstadt nicht nur für fünf Jahre einfrieren, sondern sie überwiegend bei knapp acht Euro pro Quadratmeter deckeln. Je nach Bauart und -zeit der Wohnungen sollte die Obergrenze noch deutlich niedriger liegen, im untersten Segment bei 3,42 Euro. »Die Mieter haben die Möglichkeit, ihre überhöhte Miete auf Antragstellung durch das Bezirksamt absenken zu lassen«, heißt es laut Medienberichten in dem Dokument.

So sollte dem grassierenden Mietwucher in der Hauptstadt Einhalt geboten werden. Fast jeder siebte Haushalt in Deutschland gab zuletzt mehr als 40 Prozent des verfügbaren Einkommens für das Wohnen aus, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, die der dpa am Freitag vorlag. In den Großstädten ist die Lage besonders angespannt. In Berlin haben sich die Angebotsmieten innerhalb von zehn Jahren verdoppelt.

Opposition und Immobilienwirtschaft machten Anfang der Woche gegen die Lompscher-Pläne mobil. Der Berliner CDU-Vorsitzende Kai Wegner kündigte schon mal rechtliche Schritte an. Er habe keinen Zweifel daran, dass der Mietendeckel verfassungswidrig sein werde. »Daher werden wir eine Normenkontrollklage einreichen.« Von einem »beispiellosen Eingriff in die Marktwirtschaft mit unabsehbaren Folgen« sprach Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg e. V. »Keiner wird mehr bauen, sanieren oder instand halten«, prophezeite Marco Buschmann von der FDP-Bundestagsfraktion. Die Aktiengesellschaft Vonovia mit ihren 40.000 Wohnungen in der Hauptstadt jammerte, die Einnahmen könnten um bis zu zehn Prozent zurückgehen. Und der Branchenprimus, die Deutsche Wohnen SE, beklagte einen »Frontalangriff auf den Rechtsstaat«.

Die Reaktionen zeigen, das Papier war keines der üblichen sozialpolitischen Plazebos, die die Gemüter beruhigen, aber eigentlich nichts ändern sollen. Und der Druck daraufhin hat Wirkung gezeigt. Die Koalitionspartner im Berliner Senat, SPD und Grüne, gingen rasch von der Fahne. Man dürfe nicht das Augenmaß verlieren, sagte SPD-Vizelandeschef Andreas Geisel am Montag. Nicht der radikalste Vorschlag sei der beste. Die grüne Wirtschaftssenatorin Ramona Pop teilte am gleichen Tag mit, sie wolle einen »vernünftigen Interessenausgleich zwischen Mieterschutz und einem rechtmäßigen Eingriff in den überhitzten Berliner Mietenmarkt erreichen«. Nicht jeder Vermieter dürfe unter Generalverdacht gestellt werden. Am Mittwoch forderte die SPD einen »Mietendeckel ohne detailliert festgelegte Zahlen für Obergrenzen«. Die Maßnahme sollte wieder auf ein Plazebo eingedampft werden.

Am Freitag dann Aufatmen unter den Profiteuren und Freunden des radikalisierten Anbietermarktes. Der Mietendeckel werde deutlich abgeschwächt, verkündete Bild. Man sei deutliche Schritte aufeinander zugegangen, zitierte Reuters einen Teilnehmer von Senatsberatungen, die am Donnerstag abend stattfanden.

Am Freitag mittag verkündete Bausenatorin Lompscher die Ergebnisse: Die Obergrenze steigt von 7,97 Euro auf 9,80 Euro. Erhöhungen durch Modernisierungsmaßnahmen werden ermöglicht. Eine Absenkung höherer Mieten auf das Niveau der Obergrenze soll nicht jedem Mieter möglich sein, sondern nur dann, wenn die Wohnkosten mehr als 30 Prozent des Einkommens betragen. Mieterhöhungen bis zur Obergrenze im Rahmen der Inflation bleiben möglich. Lompschers Konzept wurde durchlöchert.

Der Senat steht »an der Seite der Mieterinnen und Mieter«, sagte die Senatorin bei der Vorstellung der Kompromisse. Und die Aktienkurse von Vonovia und Deutsche Wohnen gingen durch die Decke.