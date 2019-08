Lackmustest Landtagswahlen

Kay Nietfeld/dpa Wohin nach der Wahl? AfD-Fraktionschef Alexander Gauland (r.) auf Stimmenfang in Sachsen (Spitzkunnersdorf, 20.8.2019)

Am Sonntag werden in Sachsen und Brandenburg neue Landesparlamente gewählt. Die sich abzeichnenden Wahlergebnisse haben auch Konsequenzen für die Bundespolitik. So wird derzeit damit gerechnet, dass die AfD in beiden Ländern deutliche Erfolge erzielen und unter Umständen in Brandenburg stärkste Partei werden könnte. Eine am Donnerstag veröffentlichte Meinungsumfrage der »Forschungsgruppe Wahlen« sieht die völkischen Nationalisten in Brandenburg bei 21 Prozent. Zwar läge die SPD mit 22 Prozent noch knapp vor der AfD, jedoch beantworteten in der Vergangenheit viele Wähler rechter Parteien derlei Meinungsumfragen nicht immer wahrheitsgemäß.

Die CDU käme in Brandenburg auf 16,5 Prozent der Stimmen. Die Partei Die Linke könnte nur noch 14 Prozent der Stimmen auf sich vereinen und verlöre im Verhältnis zur Landtagswahl 2014 satte 4,6 Prozent. Bündnis 90/Die Grünen kämen auf 14,5 Prozent und auch ein Landtagseinzug der FDP, die aktuell bei fünf Prozent gehandelt wird, wäre nicht ausgeschlossen. Damit zeichnet sich ab, dass die »rot-rote« Landesregierung ihre Mehrheit verliert. Vieles spricht für eine künftige Dreierkoalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Linkspartei. Die Brandenburger Linke hatte mit ihrer Zustimmung zur Verschärfung des Polizeigesetzes, dem Ausbau des Landesamtes für Verfassungsschutz und der von Datenschützern kritisierten automatischen Kennzeichenerfassung auf Autobahnen Anhänger der Partei nachhaltig verärgert. Dass die Koalition aus SPD und Linken – entgegen der Beschlusslage der sogenannten demokratischen Sozialisten – sogar die Kooperation der Bundeswehr mit Schulen verteidigte und unter besagter Landesregierung selbst die Kinderarmut anstieg, dürfte darüber hinaus zum Vertrauensverlust beigetragen haben. Erinnert sei daran, dass schon bei der Landtagswahl 2014 Die Linke 8,6 Prozent der Stimmen verloren hatte.

In Sachsen zeichnet sich ab, dass die CDU mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Michael Kretschmer stärkste Partei bleibt. Sie käme einer von der »Forschungsgruppe Wahlen« ebenfalls am Donnerstag veröffentlichten Meinungsumfrage zufolge auf 32 Prozent. Der sächsischen CDU, die als Rechtsaußen-Landesverband gilt, folgt mit 24,5 Prozent die AfD. 14 Prozent der Wählerinnen und Wähler im Freistaat würden für Die Linke votieren, elf Prozent für Bündnis 90/Die Grünen. Während die SPD, die derzeit noch mit der CDU die Landesregierung stellt, auf ein einstelliges Ergebnis von 8,5 Prozent abrutschen würde, könnte der FDP um ihren Spitzenkandidaten Holger Zastrow mit fünf Prozent der Wiedereinzug in den Dresdner Landtag gelingen. Jedoch handelt es sich bei der sächsischen FDP keineswegs um einen »liberalen« Landesverband. Vielmehr orientiert sich dieser an sogenannten nationalliberalen Positionen. Zastrow selbst fiel in der Vergangenheit etwa als regelmäßiger Gesprächspartner der Rechtsaußenpostille Junge Freiheit auf.

Am Freitag warb Susanne Schaper, Kandidatin der sächsischen Linken auf Platz zwei der Landesliste, im Gespräch mit jW darum, bei der Wahl ein »klares Zeichen gegen rechts zu setzen«. Es ginge um nicht weniger, als einen weiteren Rechtsruck im Freistaat zu verhindern. »Was wir brauchen ist ein deutlicher Ausbau der Infrastruktur und der Gesundheitsversorgung in Sachsen. Wir müssen vor allem den ländlichen Raum stärken, Armut bekämpfen und uns für mehr soziale Gerechtigkeit und gegen rassistische Stimmungsmache stark machen«, so die aus Chemnitz stammende Landtagsabgeordnete. Jede Stimme für die AfD sei eine Stimme für Ausgrenzung und neoliberale Politikkonzepte. »Ein Mehr an sozialer Gerechtigkeit lässt sich mit der AfD ganz sicher nicht erreichen«, konstatierte Schaper weiter.

Im Freistaat gehöre es »zur traurigen Realität«, dass über 685.000 Menschen – und somit fast 17 Prozent der dortigen Bevölkerung – von Armut bedroht seien. Jedes fünfte Kind lebe mittlerweile in Armut, und die Staatsregierung aus CDU und SPD habe »in den letzten fünf Jahren nicht wirklich etwas unternommen, um die Situation der Betroffenen zu verbessern«, so die Abgeordnete weiter.

Derzeit ist fraglich, wie der Freistaat künftig regiert werden wird. Zwar dürften CDU und AfD über eine satte parlamentarische Mehrheit verfügen, die Bundes-CDU hat aber jedwede Kooperation mit den Rechten ausgeschlossen. Darüber dürfte sich selbst der sächsische Landesverband nicht einfach hinwegsetzen können. Wenn es denn bei der im Wahlkampf propagierten Distanz bleibt.