Syrische Armee will Waffenruhe in Idlib

Moskau. Die syrische Armee will die Kämpfe um die Provinz Idlib nach Angaben aus Moskau vorerst einstellen. Um die Lage zu beruhigen, solle von Samstag morgen an eine Waffenruhe gelten, teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag in Moskau mit. Sie sei einseitig vom syrischen Militär ausgerufen worden. Russland forderte alle Konfliktparteien auf, »bewaffnete Provokationen aufzugeben und sich dem Friedensprozess in den von ihnen kontrollierten Gebieten anzuschließen«, hieß es. (dpa/jW)