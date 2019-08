Warschau 1939. Nie wieder Krieg! – Nie wieder Faschismus!

JULIEN BRYAN/picture alliance/AP Images Nach einem deutschen Luftangriff auf die Hauptstadt Warschau: Ein polnischer Junge auf den Trümmern seines früheren Zuhauses (September1939)

Vor 80 Jahren, am 1. September 1939, überfielen Einheiten der faschistischen Wehrmacht die Republik Polen. Der mit äußerster Brutalität geführte Angriff löste den verheerendsten militärischen Konflikt in der Geschichte aus. Er erfasste große Teile der Erde und sämtliche Großmächte des 20. Jahrhunderts. Mehr als 13 Millionen Menschen fielen allein den deutschen Kriegsverbrechen zum Opfer, die Gesamtzahl der Getöteten wird zwischen 60 Millionen und 80 Millionen geschätzt. Der Krieg endete in Europa am 8. und 9. Mai 1945 mit der bedingungslosen Kapitulation Nazideutschlands, im Fernen Osten erst im September 1945 mit der Niederlage Japans wenige Wochen nach den US-Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki.

Die Mordmaschine, die die Nazis in Gang gesetzt hatten, walzte jeden Widerstand in Polen erbarmungslos nieder. So startete die deutsche Luftwaffe eine Welle großangelegter Bombardements im Großraum der Hauptstadt Warschau, die militärische und zivile Ziele zertrümmerten. Mit der Besatzung begann die Verfolgung und Vernichtung der polnischen Juden. Der Aggression war keine Provokation vorausgegangen, die Nazis schufen mit dem von ihnen inszenierten Überfall auf den Sender Gleiwitz (»Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen«) einen Vorwand, der sich propagandistisch ausschlachten ließ. Denn anders als am 1. August 1914, dem Beginn des Ersten Weltkriegs, gab es im Deutschen Reich selbst zu diesem Zeitpunkt – die Herrschaft der Nazis war bereits gefestigt – keine allgemeine Kriegsbegeisterung; sie musste erst entfacht und dann permanent gesteigert werden.

Ideologisch war das faschistische Konzept vom »Lebensraum im Osten« Grundlage für einen Raub-, Eroberungs- und Vernichtungskrieg, der später mit dem »Generalplan Ost« und dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 ins Maßlose gesteigert wurde. Der Beutezug wurde vom deutschen Monopolkapital vorangetrieben, dessen langgehegte Expansionspläne sich jetzt realisieren ließen. Bertolt Brecht notierte am Vorabend des Zweiten Weltkriegs in seinem Arbeitsjournal: »Die Grenzen, welche von den Waren nicht überschritten werden können, werden von den Tanks überschritten. Welches auch Waren sind (sowie die sie bedienenden Arbeitskräfte).«

Über die tatsächlichen Ursachen des faschistischen Angriffskriegs erfahren Schüler hierzulande heute nur noch wenig. Mittels grotesker Personalisierung und Dämonisierung wird Adolf Hitler zu einer Art Alleintäter überhöht, mit Blick auf den deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrag vom August 1939 mitunter sogar die Frage der Kriegsschuld relativiert. Die Beschwichtigungspolitik der Westmächte, die etwa im Münchener Abkommen vom September 1938 auf einen Ausgleich mit dem Naziregime orientierte, bleibt hingegen von der Kritik ausgenommen, ebenso der Kriegskurs des deutschen Großkapitals.

Wenig erstaunlich also, dass auf einem so bereiteten Boden der Faschismus wieder prächtig gedeiht und, gehätschelt von der Staatsmacht, lupenreine Nazis auf Listen der AfD ausgerechnet am 1. September bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen auf zweistellige Ergebnisse hoffen dürfen. Auch die Gefahr eines großen, atomar geführten Krieges ist keineswegs gebannt. Mit der Aufkündigung des INF-Vertrags zur Begrenzung atomarer Mittelstreckenraketen durch die USA wurde vom Westen abermals ein überaus gefährliches Wettrüsten in Gang gesetzt, das sich gegen die Russische Föderation und die Volksrepublik China richtet. Es gibt also genug Gründe, um am Antikriegstag auf der Straße Flagge zu zeigen – gegen rechts und neue Kriege.