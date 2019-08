WM der Berufe

Kasan. »Es waren die vier besten Tage in meinem Leben«, sagte Alexander Bruns nach der 45. Weltmeisterschaft der Berufe im russischen Kasan. Der 21jährige Zimmerer aus Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) hatte in seiner Disziplin die Goldmedaille gewonnen: »Dass ich das jetzt geschafft hab’, nach monatelanger Vorbereitung, spannendem Wettkampf, sauengem Feld … – ich weiß nicht, was ich sagen soll.« Mehr als 1.300 Fachkräfte aus 63 Nationen waren im eigens für die WM gebauten »Kazan Expo International Exhibition Centre« am Start. Die BRD war mit 39 Wettkämperinnen und Wettkämpfern in 34 Disziplinen vertreten. Auch Fliesenleger Janis Gentner (21) aus Dewangen (Baden-Württemberg) gewann Gold. Mit Exzellenzmedaillen wurden unter anderen Drucktechnikerin Jessica Sturm (20) aus Marktoberdorf (Bayern) und Malerin Jessica Jörges (21) aus Dreieich (Hessen) geehrt. Beim Abschluss am Dienstag würdigte der russische Präsident Wladimir Putin vor rund 35.000 Gästen in der Kasan-Arena die auch »World-Skills« genannte WM als »eines der wichtigsten Elemente eines fortschrittlichen Systems der beruflichen Bildung, das wir kontinuierlich weiterentwickeln werden«. Der Leiter der deutschen Delegation, Hubert Romer, bescheinigte dem gesamten Team »ein sehr gutes Ergebnis«, alle hätten »grandios gekämpft«. Mit Blick auf Putins Rede ergänzte er: »Wenn der Präsident eines der größten Länder der Welt sagt, die World-Skills-Bewegung ist Teil des Berufsbildungsalltags, dann ist das schon sehr bezeichnend. Ehrlich gesagt, würde ich mir wünschen, dass auch in Deutschland so eine Welle ankommen würde.« (jW)