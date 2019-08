Schwamm drüber

Frankfurt am Main. Die Ethikkommission des Deutschen Fußballbundes (DFB) wird kein Verfahren gegen den Klubchef des Bundesligisten Schalke 04, Clemens Tönnies, einleiten. Der Fleischfabrikant hatte am 1. August vor 1.600 Zuhörern die Finanzierung von Kraftwerken für Afrika empfohlen: »Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn’s dunkel ist, Kinder zu produzieren.« Diese Aussage sei »nach allgemeinem Sprachverständnis« als »rassistisch« zu bewerten, erklärten die DFB-Ethiker am Donnerstag. Der Schalke-Boss habe jedoch »tätige Reue« gezeigt. Bei einer »eingehenden Anhörung« habe er sein »Erschrecken« »glaubhaft« gemacht. (dpa/jW)