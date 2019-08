Bürgerlicher Machtkampf

Henry Nicholls/Reuters Protest am Mittwoch vor dem Sitz von Premier Boris Johnson in der Londoner Downing Street

Am 18. August nahmen Tausende Menschen, darunter zahlreiche Gewerkschafter, an einem »Marsch für die Demokratie« in Manchester teil. Die Demonstranten erinnerten daran, dass viele demokratische Forderungen der Arbeiterbewegung bis heute in Großbritannien unerfüllt sind. Dazu gehören jährlich neu zu wählende Parlamente, die Abschaffung des nicht gewählten Oberhauses sowie der Monarchie, die Einführung des Wahlrechts ab 16 Jahren – ganz zu schweigen von der Einführung demokratischer Eigentumsverhältnisse, von denen Großbritannien heute weiter entfernt scheint denn je.

Die Demokratie hat in Großbritannien seit Jahrhunderten enge Grenzen. Es gibt keine schriftliche Verfassung. Es gilt das Recht des Stärkeren. Wer glaubt, die Mehrheit hinter sich zu haben, darf machen, was er will. Er darf auch das Parlament suspendieren, wie es Boris Johnson und andere Regierungschefs vor ihm getan haben. Über allem wachen die Monarchie und das House of Lords – feudale, auf Großgrundbesitz basierende Institutionen. So wird die auf Privateigentum basierende Ordnung aufrechterhalten.

Die Auseinandersetzung um den »Brexit« ist ein Machtkampf zwischen zwei bürgerlichen Flügeln. Das »Remain«-Lager, das für den Verbleib in der EU eintritt, verteidigt den Neoliberalismus, wie er die vergangenen Jahrzehnte existiert hat. Der »Brexit«-Flügel um Boris Johnson sieht seine Interessen eher von Washington und US-Präsident Donald Trump vertreten und erhofft sich durch den EU-Austritt Chancen auf Selbstbereicherung. Beiden Lagern sind die Wünsche der lohnabhängigen Bevölkerung herzlich egal.

Doch nun hat Boris Johnsons Suspendierung des Parlaments die demokratischen Instinkte großer Bevölkerungsteile wachgerufen. Der »Remain«-Flügel nutzt diese Instinkte aus. Erstmals in ihrer Geschichte fordert die Financial Times, ein großbürgerliches Blatt, den Sturz einer konservativen Regierung. Auch Boris Johnson, er stammt aus dem selben Großbürgertum, für das die Financial Times schreibt, hat plötzlich die Massen für sich entdeckt und plant einen Parlamentswahlkampf »für das Volk, gegen die Politiker«.

Dass beide Seiten »die Massen« bemühen müssen, um ihre Ziele durchzusetzen, ist ein Indiz für die schwere Krise der bürgerlichen Gesellschaft in Großbritannien. Sie gehen damit ein großes Risiko ein. Denn egal, wo sich einzelne Menschen in der »Brexit«-Frage positionieren: Der überwiegende Teil der britischen Gesellschaft hat vom neoliberalen Status quo der vergangenen Jahrzehnte schon lange die Schnauze voll.

Doch der liberale »Remain«-Flügel möchte die jetzt stattfindenden Proteste gegen Boris Johnson gerade für eine Rückkehr zu diesem Status quo nutzen. Das wäre einer der Privatisierung und Massenverarmung innerhalb der EU. Es liegt nun an Gewerkschaften und linken Organisationen, sich gegen eine derartige Instrumentalisierung zu stellen und für eine Demokratisierung der Gesellschaft im Sinne der Lohnabhängigen zu streiten.