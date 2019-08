Aus BRD Abgeschobene in Kabul eingetroffen

Kabul. In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Mittwoch morgen ein weiteres Flugzeug aus Deutschland mit abgeschobenen Menschen eingetroffen. Beamte am Airport teilten mit, die Maschine sei mit 31 Afghanen an Bord um 9.00 Uhr Ortszeit gelandet.

Menschenrechtsorganisationen hatten die erneute »Abschiebung in den Krieg« scharf kritisiert. Der Bayerische Flüchtlingsrat wies darauf hin, dass die Behörden wieder keine Rücksicht auf die Lebensumstände der Betroffenen genommen und auch gut integrierte Personen deportiert hätten. (dpa/jW)