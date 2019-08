Präsident Usbekistans begnadigt 65 Gefangene

Taschkent. Usbekistans Präsident Schawkat Mirsijojew hat aus Anlass des am 1. September bevorstehenden Unabhängigkeitstages der ehemaligen Sowjetrepublik 65 Verurteilte begnadigt. Das teilte das usbekische Justizministerium am Mittwoch mit. 39 der Amnestierten seien wegen Mitgliedschaft in verbotenen Organisationen verurteilt worden. (Xinhua/jW)