System auf dem Prüfstand

Jonathan Crosby/REUTERS Trügerische Idylle: Die Notenbankchefs der USA und Großbritanniens, Jerome Powell (l.) und Mark Carney, in Jackson Hole (23.8.2019)

Es war die Probe aufs Exempel. Inmitten der theoretischen Debatte über die Ausrichtung der künftigen Geldpolitik, wurden die Notenbanker bei ihrem alljährlichen Treffen im US-amerikanischen Städtchen Jackson Hole von den Sitzen gerissen. Kurz vor der Eröffnung durch Jerome Powell, Präsident der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), am vergangenen Freitag, kündigte die chinesische Regierung an, ab dem 1. September Importe aus den Vereinigten Staaten im Wert von 75 Milliarden Dollar mit höheren Zöllen zu belegen.

Powell erklärte in seiner Rede lapidar: »Den Rahmen der Handelspolitik festzulegen, ist Aufgabe des Kongresses und der Regierung, nicht die der Fed.« Diese habe viel Erfahrung mit der Bewältigung typischer makroökonomischer Entwicklungen. Handelspolitische Unsicherheit sei aber eine neue Herausforderung. US-Präsident Donald Trump kommentierte die Ausführungen auf Twitter: »Meine einzige Frage ist, wer ist unser größerer Feind: Jay Powell oder Präsident Xi?«

Der US-Präsident fordert seit geraumer Zeit von der Notenbank eine stärkere Senkung des Leitzinses. Erstmals seit der Finanzkrise hat die Fed in ihrer Sitzung am 31. Juli einen entsprechenden Beschluss gefasst. Der Leitzins wurde um 0,25 Prozent gesenkt, Banken können sich von der Fed seitdem Geld zu einem Preis zwischen 2,0 und 2,25 Prozent leihen. Es gehe darum, »angemessen zu handeln«, um den Aufschwung der US-Wirtschaft »zu erhalten«, hatte Powell Ende Juli erklärt.

Nach der Ankündigung senkten Zentralbanken weltweit ihre Leitzinsen. Auch die Europäische Zentralbank hatte im Juli verschiedene geldpolitische Maßnahmen erwogen, darunter Zinssenkungen und erneute Anleihenkäufe. Die EZB hält den Leitzins seit März 2016 auf dem Rekordtief von null Prozent. Banken, die ihr Geld bei der EZB parken, müssen einen Strafzins in Höhe von 0,4 Prozent zahlen.

In Jackson Hole skizzierte der US-Notenbankchef das Dilemma, in dem sich der »Westen« befindet: »Wenn wir auf das Jahrzehnt seit dem Ende der Finanzkrise zurückblicken, sehen wir wieder grundlegende wirtschaftliche Veränderungen, die eine Neubewertung unseres politischen Rahmens erforderlich machen.« Niedrige Zinssätze, Desinflation (ein langsamerer Anstieg der Preise) und verringertes Wachstum kennzeichneten die gegenwärtige Ära. »Wir sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt, in einer schwer zu überwindenden Periode, in der unser Leitzins nahe Null liegt.« Um dieser »neuen Normalität« zu begegnen, führe die Fed eine öffentliche Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie durch – »die erste ihrer Art für die Federal Reserve«, sagte Powell.

In der »entwickelten Welt« habe ein »Regimewechsel« eingesetzt, sagte der Präsident der Fed von St. Louis, James Bullard, der Financial Times (FT, Montagausgabe). »Wir müssen aufhören, zu denken, dass nächstes Jahr die Dinge wieder normal werden.« Zinsen würden in naher Zukunft nicht mehr steigen, die Rolle des Dollar als Weltwährung sei auf dem Prüfstand – sowohl als sichere Anlage für Investoren als auch als Tauschmedium.

Der Ton gegenüber Washington wird rauher. Mark Carney, Präsident der Bank von England, verwies darauf, dass die USA nur für zehn Prozent des Welthandels und 15 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts stehen, aber der Dollar verwendet werde, um die Hälfte der Handelsrechnungen und zwei Drittel der weltweiten Wertpapieremissionen zu bewerten. Dies führe zu »Verzerrungen im globalen Währungssystem, die die Wirksamkeit der Politikgestaltung beeinträchtigen«, sagte Carney der FT.

An einen Umschwung wollte auch die Chefökonomin des Internationalen Währungsfonds, Gita Gopinath, nicht mehr recht glauben. Sie sagte im Interview mit CNBC, je weiter das Jahr voranschreite, desto schwerer werde es, positive Signale zu identifizieren. Das Potential für eine leichte konjunkturelle Erholung habe sich noch nicht völlig verflüchtigt. »Aber ich muss zugeben, es ist immer schwerer zu sehen.«

Australiens Zentralbank-Gouverneur Philip Lowe hob in Jackson Hole hervor, die Notenbanken seien nicht in der Lage, »langfristiges Wachstum« zu sichern. Er forderte die Regierungen auf, die Konjunktur durch Investitionen zu stützen.