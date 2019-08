Provokation

Bruna Prado/AP/dpa

Am morgigen Freitag geht in Brasilien das am 19. August gestartete US-Marinemanöver »Unitas« zu Ende. An den Übungen beteiligten sich neben nordamerikanischen Militärs Soldaten aus neun lateinamerikanischen Ländern sowie aus Großbritannien. Als Beobachter sind außerdem Japan und Portugal zugegen, wie die US-Botschaft in Brasília mitteilte. Der Chef des Südkommandos der US-Streitkräfte, Admiral Craig Faller, machte keinen Hehl aus der Stoßrichtung des Manövers. Es gehe darum, eine »Botschaft« an Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro »zu senden«. (jW)