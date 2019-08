Hinreichend verdächtig

Frankfurt am Main. Die ehemaligen Präsidenten des DFB, Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger, müssen sich vor einem deutschen Gericht verantworten. Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main ließ die Anklage wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung zu. Nach Angaben des Gerichts drohen den Angeklagten Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen. Auch 13 Jahre nach der Fußballweltmeisterschaft der Herrenauswahlen 2006 in der Bundesrepublik ist der Skandal weder aufgeklärt noch abgeschlossen. Es bestehe bei insgesamt vier Angeklagten ein hinreichender Tatverdacht, gab das OLG am Montag bekannt. Das Oberlandesgericht revidierte damit eine Entscheidung des Landgerichts.(dpa/jW)