Keller mit Kroko

2019 Paramount Pictures Corporation. »Neuartiger Typ Heldin«: Haley (Kaya Scodelario)

Was kann man vom Kino mehr wollen als eine Heldin, die um ihr Leben schwimmt und dabei alles andere als wehleidig ist?

In »Crawl« von Alexandre Aja geht es so konzentriert ums nackte Überleben, dass selbst für die heutzutage selbstverständliche und noch den harmlosesten Schwachsinn verpestende ironische Distanz nur wenig Platz ist. Dementsprechend ist der Film auch erfrischend kurz. In nur 88 Minuten ist erledigt, was zu erledigen war. Danach ist man gerettet oder eben nicht. »Crawl« hat keine schlechten Scherze nötig. Es gibt einen Sturm, bedrohlich hungrige Viecher, eine Schwimmerin und sonst nicht viel mehr. Es braucht auch nicht viel mehr.

Selbst der kurze Prolog des Films verschwendet nicht viel Zeit und führt sofort an den Rand des Schwimmbeckens und dann mitten hinein. Mit überzeugender Sportfotografie zeigt er Heldin Haley (Kaya Scodelario) bei der Arbeit. Sie ist Freistilschwimmerin einer Collegemannschaft in Florida und hat offensichtlich sowohl großes Potential als auch entsprechende Ambitionen. Sie verliert ein Staffelrennen. Niederlagen tun weh, insbesondere in einem Sport, in dem es naturgemäß um die Überwindung von Schmerzgrenzen geht. Soziologisch betrachtet eine der interessantesten Figuren der Gegenwart – die junge Leistungssportlerin, der taxierte Körper, der technologisch optimierte Körper, der schmerzende Körper.

In den Horror- und Katastrophenfilmen sind junge Frauen traditionell die um Hilfe kreischenden Opfer, die darauf warten, gerettet zu werden. Nerven sie dabei zu sehr, werden sie schnell den Viechern oder den Umständen zum Fraß vorgeworfen. Schon mit dieser Konvention bricht »Crawl« und zeigt einen neuartigen Typus Heldin – die maulfaule, zu allem entschlossene Leistungssportlerin. Der Sport hat sie zäh und pragmatisch, schmerzunempfindlich und beinahe furchtlos gemacht. Eine männliche Retterfigur hat sie nicht nötig.

Vom Schwimmbecken geht es direkt ins Auto. Die Heldin fährt heim. In Florida tobt ein Hurrikan. Die Welt ist dunkelgrau, der Regen peitscht he­rab, der Sturm stürmt. Diverse Warnzeichen ignoriert die Heldin wissentlich. Polizeiliche Sicherheitsabsperrungen durchbricht sie. Offensichtlich geht es ihr darum, nicht nur im Sport über Grenzen zu gehen. Sie bewegt sich in die Gefahrenzone hinein. In dessen Zentrum befindet sich zufällig das Elternhaus. Dort ist ihr Vater (Barry Pepper) und ehemaliger Trainer im überschwemmten Keller eingeschlossen. Bald schon wird die Sturmflut das gesamte Haus in einen überschwemmten Keller verwandelt haben. In der unmittelbaren Nachbarschaft des Hauses befindet sich eine Alligatorenfarm. Trübes, flaches Wasser ist deren natürliche Umgebung. Jetzt bevölkern sie den Keller. Und haben Hunger.

Zunächst gibt es in dem Haus noch klar definierte Grenzen. Der Abstieg in den Keller, die Stiege hinab in das dunkle Andere der Unterwelt. In dieser dann ein Durchbruch in der Wand, der Übergang ins Reich der Alligatoren. Die Viecher müssen mit allem bekämpft werden, was ein Hobbykeller so an Waffen hergibt. Letztlich wird es auf ein Wettschwimmen hinauslaufen. Dafür hat sich das lebenslange Training der Heldin ausgezahlt.

Obwohl »Crawl« deutlich in der Tradition des Ökokatastrophenfilms der 70er steht, in denen »die Natur« zurückschlägt, wird um die wilden Viecher in »Crawl« nicht viel Brimborium gemacht: Kein verrückter Wissenschaftler hat sie genetisch manipuliert, kein geheimes Regierungsprogramm hat sie in Wunderwaffen verwandelt, sie sind schlicht vorhanden. In großer Anzahl und gefährlicher Nähe.

Wenn man ganz selbstverständlich schlicht vorhanden ist, dann macht man auch keine Fehler. Geschenkt, dass sich diese Alligatoren nicht unbedingt artgerecht verhalten. Alligatoren reagieren normalerweise wenig auf visuelle oder akustische Reize. Sie haben ein direktes Sinnesorgan für Bewegungen im Wasser. Ein wahrer Alligatorenfilm müsste also im Trüben fischen, zu einer schlierigen Abstraktion führen. »Crawl« ist da schon ziemlich nah dran. Er ist eine kompakte Genrefingerübung (Frau gegen Alligator). Lakonisch bis zur Abstraktion, schwachsinnig ohne Reue. Ein guter Film.