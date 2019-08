Polens »schwarze Null«

Jacek Turczyk/PAP/dpa Polens Wirtschafts- und Finanzminister Mateusz Morawiecki profitiert von den »Reformen« der Vorgängerregierung

Polens Regierung plant für 2020 einen ausgeglichenen Haushalt. Das berichtete die Tageszeitung Rzeczpospolita am Montag unter Berufung auf Informationen aus dem Umfeld der Regierung. Andeutungen in dieser Richtung hatte auch Ministerpräsident Mateusz Morawiecki gemacht, der ein Budget ohne neue Schulden als »durchaus möglich« bezeichnet hatte. Am Dienstag wurde der Plan im Kabinett vorgelegt. Es war der erste ausgeglichene Haushalt Polens seit dem Systemwechsel 1989.

Dass Morawiecki diese Ankündigung gerade jetzt machte, hat in erster Linie mit dem laufenden Wahlkampf zu tun. Denn die Behauptung, die für kapitalistische Verhältnisse großzügige Sozialpolitik der PiS sei Wählerkauf auf Pump, zieht sich wie ein roter Faden durch alle Statements der liberalen Opposition. Wenn Morawiecki jetzt demonstrieren kann, dass er diese Leistungen aus tatsächlichen Steuereinnahmen zu finanzieren vermag, ist dieser Argumentation wenigstens kurzfristig die Grundlage entzogen. Im übrigen kann sich die PiS-Regierung wirklich auf günstige ökonomische Rahmendaten stützen, die einen ausgeglichenen Haushalt nach Ansicht der meisten polnischen Ökonomen prinzipiell möglich machen.

Die Wachstumsrate lag in den letzten fünf Jahren konstant zwischen vier und fünf Prozent, eine der höchsten in der ganzen EU. Hauptstütze war der Export, hauptsächlich durch Zulieferungen in die BRD, von deren Exportboom Polen indirekt profitierte. Aber auch der durch die Sozialleistungen gestützte Konsum stärkte die Binnenkonjunktur ebenso wie die inzwischen einsetzenden Lohnerhöhungen. Nicht einmal der Umstand, dass die private Verschuldung der polnischen Haushalte nach aktuellen Angaben des polnischen Bankenverbands mit einer Dynamik von acht bis zehn Prozent jährlich ansteigt, macht der Regierung momentan Sorgen.

Denn sie hat nicht nur wie jede Regierung von der guten Konjunktur in Gestalt stabiler Steuereinnahmen profitiert. Sie hat auch den Einzug der Steuern erheblich verbessert. Allein aufgrund der Änderung verschiedener Ausführungsbestimmungen zur Mehrwertsteuerzahlung hat der Fiskus seit Regierungsantritt der PiS 2015 etwa 52 Milliarden Zloty (knapp 13 Milliarden Euro) zusätzlich eingenommen. 2017 auf 2018 machten die Mehrwertsteuereinnahmen des Staates geradezu einen Sprung um 30 Milliarden Zloty. Vor allem in der Baubranche stöhnen zwar kleinere Unternehmen, die als Subunternehmer für größere Projekte tätig sind, dass sie die Mehrwertsteuer auf Lieferungen und Leistungen zahlen müssen, die sie noch nicht eingenommen haben. Sie finanzieren also letztlich die Steuerschulden der Großbetriebe vor und müssen das Ausfallrisiko tragen. Aber unter den Rahmenbedingungen einer boomenden Baukonjunktur glaubte die Regierung offenbar, den Unternehmen dies zumuten zu können.

Die hinterlassenen »Reformen« der Vorgängerregierung hinderten die PiS aber nicht, sie des Landesverrats zu beschuldigen. Mehrere Exminister der rechtsliberalen Bürgerplattform bis hin zu den früheren Regierungschefs Donald Tusk und Ewa Kopacz sollen sich jetzt wegen ihrer Mehrwertsteuerpolitik sogar vor dem Staatsgerichtshof verantworten. Einiges Geld brachte offenbar auch die »erweiterte Beschlagnahme« in die Kasse: Sie beruht darauf, dass einem Verdächtigen, dem ein Steuervergehen vorgeworfen wird, auch ohne rechtskräftiges Urteil, das gesamte Vermögen konfisziert werden kann und bei der Beschlagnahmung einzelner Vermögenswerte, etwa einer Yacht oder eines Ferienhauses, nicht mehr nachgewiesen werden muss, ob der betreffende Vermögenswert tatsächlich aus den vorgeworfenen Straftaten finanziert worden ist. Das hatte sich zuvor in der Justizpraxis regelmäßig als schwierig erwiesen.

Im übrigen verbucht die PiS-Regierung auch diverse Einmaleffekte, um ihren Haushalt als ausgeglichen zu bilanzieren. Dazu gehören Einnahmen der Sozialversicherung, die sich aus der Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze zur Rentenversicherung ergeben – Gutverdienende müssen jetzt erheblich höhere Beiträge zahlen als früher. Dass sie damit auch höhere Ansprüche zu Lasten der Rentenversicherung erwerben, macht der PiS einstweilen keine Sorgen. Ein weiteres Beispiel sind »Provisionen« die dafür bezahlt werden, dass in Fonds angelegte Mittel zur privaten Altersvorsorge, die 2017 mit einem Federstrich zugunsten der staatlichen Sozialversicherung verstaatlicht wurden, nur gegen eine Zahlung von 15 Prozent ihres aktuellen Werts wieder in die private Altersvorsorge zurücktransferiert werden können.

All dies führt die meisten polnischen Ökonomen zu der Einschätzung, dass der ausgeglichene Haushalt 2020 eher eine Eintagsfliege im Wahlkampfjahr sei, als dass er eine neue Ära »nachhaltiger« Finanzpolitik einleiten werde. Das dicke Ende könnte schon 2020 kommen: für das nächste Jahr ist eine Erhöhung der Alkoholsteuer und weiterer Verbrauchssteuern geplant.