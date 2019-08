Favorit in Haft

Zoubeir Souissi/REUTERS Präsidentschaftskandidat Karoui auf dem Weg zum Gericht (Tunis, 12.7.2019)

Drei Wochen vor der richtungsweisenden Präsidentschaftswahl in Tunesien ist der Vorwahlkampf um einen handfesten Politskandal reicher. Denn seit Freitag sitzt der Präsidentschaftskandidat und einer der Favoriten auf den Einzug in die Stichwahl, Nabil Karoui, hinter Gittern. Der als extravagant geltende Mehrheitseigner des seit 2018 ohne Lizenz operierenden, populären Fernsehsenders Nessma TV hatte im Westen des Landes ein Büro seiner Partei »Herz Tunesiens« eröffnet und war auf dem Rückweg nach Tunis verhaftet worden. Hintergrund der Ermittlungen gegen den 56jährigen und seinen Bruder Ghazi sind Recherchen der NGO »I-Watch«, die offenbar mehr als nur Verdachtsmomente ans Tageslicht beförderten. 2016 reichte die Organisation Klage wegen vermuteter Geldwäsche und Steuerhinterziehung gegen die Brüder ein. Passiert war danach lange nichts, bis im Juli 2019 ein Gericht die Konten der beiden einfror und sie mit Ausreiseverboten belegte.

Karouis Partei reagierte entrüstet auf die Festnahme. Sein Berater Osama Khelifi bezeichnete die Verhaftung seines Chefs am Freitag als »Entführung«, die den Zweck habe, Premierminister Youssef Chahed zum Sieg bei der anstehenden Wahl zu verhelfen. Eine Anschuldigung, hinter der politisches Kalkül stecken könnte. Denn Karouis Partei inszeniert sich schon seit Monaten als Opfer einer politisch motivierten Kam­pagne Chaheds, der Karouis Kandidatur durchaus Steine in den Weg zu legen versucht. Schon im Juni hatte das Parlament einer von Chaheds Partei »Lang lebe Tunesien« vorangetriebenen Revision der Wahlgesetzgebung zugestimmt, die Karouis Kandidatur potentiell verhindert hätte. Der kurz darauf verstorbene Staatspräsident Béji Caïd Essebsi hatte sich jedoch geweigert, das Gesetz zu unterschreiben und damit dessen Inkrafttreten erfolgreich torpediert. Letzte Woche stimmte die Kammer einer neuerlichen Reform des Gesetzes zu. In Kraft tritt es aber erst, wenn Interimspräsident Mohammed Ennaceur das Papier unterzeichnet.

Karouis Verhaftung sorgt derweil in allen politischen Lagern für helle Aufregung. Während die einen lückenlose Aufklärung über das Zustandekommen der Haftbefehle fordern, betonen die anderen, man solle die Justiz in Ruhe arbeiten lassen. Auch Tunesiens Gewerkschaftsverband UGTT mischte sich mit einer ambivalenten Stellungnahme in die Debatte ein: Einerseits rief er die Behörden ebenfalls zu einer Klarstellung auf, um den Gerüchten ein Ende zu bereiten und das Vertrauen in Polizei und Justiz nicht weiter zu unterminieren. Zum anderen verurteilte er jedwede politisch motivierte Instrumentalisierung staatlicher Institutionen und betonte, die Unabhängigkeit der Justiz müsse respektiert werden.

Das Justizministerium hat unterdessen eine Untersuchung über die Umstände der Ausstellung der Haftbefehle eingeleitet, während der Präsident der Wahlkommission, Nabil Baffoun, erklärte, Karouis Verhaftung disqualifiziere ihn keineswegs von einer Kandidatur für das höchste Amt des Staates.