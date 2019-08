Eine prägende Figur des Kapitalismus

Holger Hollemann/dpa Auszeichnung mit der »Landesmedaille«: Der damalige Ministerpräsident von Niedersachsen, Gerhard Schröder, und VW-Vorstandsvorsitzender Piëch (Hannover, 7.6.1997)

Ferdinand Piëch ist am Sonntag in Rosenheim verstorben. Seine Witwe Ursula ließ mitteilen: Das Leben ihres Gatten sei »geprägt von seiner Leidenschaft für das Automobil und für die Arbeitnehmer« gewesen. Umgehend wurde diese Legende zum Titel in der FAZ, die den Mann als »gefürchteten Manager und großen Familienmenschen« beschreibt – wohl wegen der zwölf oder 13 Kinder, deren Vater er war. Vorstand und Aufsichtsrat von VW meldeten pflichtschuldig: »Im Namen aller 660.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kondolieren Aufsichtsrat und Vorstand den Angehörigen (…) und würdigen seine großen Verdienste um Volkswagen, die Konzernmarken und die Entwicklung des Automobils insgesamt.« Auch der Betriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh lobpreist den Verstorbenen, spricht von »Liebe zum Produkt«, strategischer »Weitsicht und feinem Gespür«. Allerdings haben Nachrufe meist ein Problem mit der Realität.

Als Chef der VW-Tochter Audi wurde Piëch 1993 zum Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG berufen. Der Konzern und die gesamte Branche waren in einer Krise. Die wurde sogleich genutzt, um durch Arbeitszeitreduzierung mit Lohnverlust und folgende Produktivitätssteigerungen den Profit zu erhöhen. Der Sozialdemokrat Peter Hartz wurde von Piëch als Personalvorstand geholt. Was der im VW-Labor im kleinen ausprobierte, machte Kanzler Gerhard Schröder, der »Genosse der Bosse«, zusammen mit Hartz später zur Agenda 2010. Der Personalchef wurde später wegen Bestechung des Betriebsrates rechtskräftig verurteilt – Piëch wollte von Bordellbesuchen und Weltreisen des Gremiums nichts gewusst haben. Ihn interessierte nur die Profitabilität. Berüchtigt wurden einer seiner Sprüche: »Immer wenn es um Krieg geht, sind am Ende weniger vorhanden. Und es gibt immer Gewinner und Verlierer. Und ich habe die Absicht, mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat, der Sieger zu sein.«

Der Konzern baute unter seiner Führung kaum noch Autos fürs gemeine Volk, sondern Luxuskarossen, spritschluckende SUVs, Lkw und Motorräder, Militärfahrzeuge und Polizeipanzer. Ein 2002 vorgestelltes Dreiliterauto war lediglich ein Werbegag. Piëch verzögerte die Entschädigungszahlungen für Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge, die einst sein Großvater Ferdinand Porsche bei der SS bestellt hatte – und die zum immensen Reichtum des Familienclans beigetragen hatten. Er weigerte sich, mit deren Anwalt überhaupt zu sprechen. Die Entschädigungen wurden dann vom Unternehmen bezahlt, nicht aus dem Vermögen der milliardenschweren Sippe. In seiner Autobiographie schrieb er 2004 über den »Werksgründer« und »Wehrwirtschaftsführer« des Naziregimes: »Natürlich bin ich stolz auf meinen Großvater. Und als ich die eminente Rolle des Konstrukteurs begriff, hat mir die ganze Geschichte bloß imponiert und mich nicht eine Sekunde belastet, warum auch?«

Sein größten Coup landete Piëch, als es ihm 2009 im Zusammenhang mit der versuchten Übernahme von Volkswagen durch den Porsche-Zweig des Clans gelang, die Aktienmehrheit bei VW zu erschleichen. Mit wohlwollender Begleitung deutscher Großbanken führte er so Volkswagen »heim ins Familienreich«. Auch das zahlten die Beschäftigten.

Loyalität war beim ihm eine Einbahnstraße: Zu seinem »Ziehsohn« und Nachfolger als Konzernchef Martin Winterkorn ging er »auf Distanz« – seltsamerweise kurz bevor der Dieselbetrug in den USA aufflog. Wieder wusste Piëch, der ansonsten alles Wichtige in diesem Konzern durch ein System von Informanten kannte, nichts vom millionenfachen Betrug. Dabei hatte er die »Clean-Diesel-Offensive« in den USA angeordnet. Der Schaden von inzwischen rund 30 Milliarden Euro wird erneut aus der Unternehmenskasse beglichen. Piëch und der Familienclan profitierten indes am Betrug und an der Verschwörung in Form fetter Dividenden.