Initiative zum Antikriegstag gestartet

Fredrik von Erichsen/dpa Friedensdemo im Rahmen der Ostermärsche 2014 in Frankfurt am Main

Am bevorstehenden Sonntag jährt sich der Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen zum 80. Mal. Für den Abend vor dem in der BRD am 1. September begangenen Antikriegstag hat die Initiative »Nie wieder Krieg!« zu einer Veranstaltung in die Bundeshauptstadt geladen. Zudem stellten Vertreter der Initiative am Dienstag in Berlin ihren Aufruf an »die Bundesregierung, die Parteien und die Medien in Deutschland« vor, den zu dem Zeitpunkt bereits mehr als 150 Menschen unterzeichnet hatten.

Darin wird die »Politik der Konfrontation, der Sanktionen und der Aufrüstung« der BRD, der Europäischen Union und vor allem der Vereinigten Staaten angeprangert. Weiterhin wird eine weltweit wachsende Kriegsgefahr konstatiert. »Sehr klar« kritisiere man sämtliche Wirtschaftssanktionen, die ohne Beschluss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen verhängt werden, erklärte die Islamwissenschaftlerin und jW-Autorin Wiebke Diehl am Dienstag in Berlin. Die Friedensbewegung müsse sich deutlich gegen diese Form des Völkerrechtsbruchs positionieren. Das Völkerrecht existiere zwar noch, werde aber vor allem von den Vereinigten Staaten wiederholt verletzt. Reiner Braun, Kopräsident des »International Peace Bureau« (IPB) und in der Kampagne »Abrüsten statt aufrüsten« aktiv, verwies unter anderem auch auf die akut gewordene Klimakrise. Hinzu komme die wachsende Gefahr eines Atomkriegs angesichts der Pläne von NATO und Russland, ihr Atomwaffenarsenal zu modernisieren. Und auch wenn das Wort Imperialismus selbst im Aufruf nicht vorkommt, so rede man doch genau darüber, stellte Ralf Krämer, Mitglied des Parteivorstands von Die Linke, ergänzend fest.

Zu den prominenteren Erstunterzeichnern gehören der Globalisierungskritiker Jean Ziegler (siehe jW vom Wochenende), der Musiker Konstantin Wecker und der Soziologe Christoph Butterwegge. Auch die Linke-Politiker Sahra Wagenknecht, Oskar Lafontaine, Bernd Riexinger, Dietmar Bartsch und Andrej Hunko haben den Aufruf unterzeichnet. Insgesamt setzen sich die Erstunterstützer aus der »politischen Linken im weiteren Sinne« zusammen, sagte Mitinitiator Krämer.

Diehl, Braun und Krämer waren sich einig, dass vor allem in Politik und medialer Berichterstattung häufig mit zweierlei Maß gemessen werde. Zwar betrieben Staaten wie Russland oder die Volksrepublik China »Militärpolitik«, wie der Aufruf feststellt. Doch es sei nicht gerechtfertigt, sie deswegen »als die ›Bösen‹ und ›den Westen‹ als die ›Guten‹« darzustellen, wie es weiter heißt. Ohnehin wird in dem Text auf Moralisierung verzichtet. In der Onlinefassung sind einzelne Stellen mit weiterführenden Links hinterlegt. Linke-Politiker Krämer erklärte dazu, dass die Aufklärung der Öffentlichkeit über die vielen Gefahren für den Frieden eines der wichtigsten Ziele der Initiative sei.