Tödlicher Wahlkampf

Am vergangenen Wochenende hat Israel drei Länder im Mittleren Osten angegriffen. Ziel der Attacken waren erneut der Irak, Syrien und Libanon. Auch palästinensische Organisationen wurden Ziel militärischer Schläge.

In der Nacht zum Sonntag griffen israelische Kampfjets Einrichtungen am alten Flughafen Mezzeh in Damaskus an. Das Generalkommando der syrischen Armee teilte mit, die Angriffe seien von den besetzten Golanhöhen her erfolgt, die syrische Luftabwehr habe die meisten Raketen neutralisiert. Nach Angaben des Generalsekretärs der libanesischen Hisbollah, Hassan Nasrallah, habe es sich um eine zivile Unterkunft der Hisbollah gehandelt, die an der Seite der syrischen Armee im Einsatz ist. Zwei Angehörige seiner Organisation seien getötet worden. Israel bestätigte den Angriff und behauptete, Ziel sei eine iranische Basis gewesen, auf der ein großer Angriff mit »Killerdrohnen« auf Israel vorbereitet worden sei.

Am Sonntag morgen flog eine mit Sprengstoff beladene Drohne in das Medienzentrum der Hisbollah in Beirut, explodierte aber offenbar nicht. Bilder zeigten Zerstörungen im oberen Stockwerk des Gebäudes. Das Zentrum befindet sich in einem dicht besiedelten Wohnviertel im Süden der Stadt. Eine zweite Drohne soll sich etwa eine Stunde später dem Gebäude genähert haben. Sie sei aber von Anwohnern mit Steinen zum Absturz gebracht worden, erklärte Nasrallah in einer Rede am Sonntag abend. Es habe sich um die ersten israelischen Angriffe auf den Libanon seit dem Krieg 2006 gehandelt, das Vorgehen sei »sehr, sehr gefährlich«. Die Hisbollah werde Drohnen in Zukunft abschießen. Am gleichen Tag führten israelische Kampfjets über der südlibanesischen Hafenstadt Sidon provozierende Tiefflüge durch. Das nicht provozierte Eindringen in den Luftraum eines souveränen Staates ist ein Bruch des Völkerrechts. Der libanesische Präsident Michel Aoun und Ministerpräsident Saad Hariri verurteilten den Angriff scharf.

Ebenfalls am Wochenende beschoss die israelische Armee aus Vergeltung für Raketenbeschuss erneut Stellungen der palästinensischen Hamas im Gazastreifen. Am Montag morgen feuerten dann Kampfdrohnen drei Raketen auf ein Militärlager im Osten des Libanon. Laut der libanesischen Tageszeitung An Nahar liegt das Camp unweit der Stadt Zahle an der syrischen Grenze und soll von der »Volksfront zur Befreiung Palästinas – Generalkommando« (PFLP-GC) genutzt werden. Ein Sprecher der Organisation sagte, es sei Sachschaden entstanden. Man habe Luftabwehrgeschütze eingesetzt. (kl)