Sie sind dran

Antwerpen. Die deutschen Hockey-Frauen haben das Finale der Europameisterschaft in Belgien verloren und damit auch die erste Chance auf ein Olympiaticket verpasst. Im Endspiel in Antwerpen unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger den Niederlanden mit 0:2, der Weltranglistenerste ist als Europameister für die Sommerspiele 2020 in Tokio qualifiziert. »Holland war besser am Ball, wir haben besser verteidigt. Uns haben zwei, drei Chancen gefehlt. Wir kommen immer näher heran«, sagte Reckinger. Das Ticket für Japan muss sich das DHB-Team nun in zwei Spielen im November in Mönchengladbach sichern, der Gegner und die genauen Ansetzungen stehen noch nicht fest. (sid/jW)