»Das war irre«

Hendrik Schmidt/ZB/dpa Fassungslos: Leipzigs Cheftrainer André Haber

Voller war es zum Saisonauftakt in der Arena Leipzig noch nie: Gut 4.500 Zuschauer wollten das ostdeutsche Regionalderby zwischen dem SC DHfK Leipzig und den Füchsen aus Berlin sehen. Der Gast führte rasch, baute die Führung aus und blieb lange vorn. Szenenwechsel nach dem Seitenwechsel: Der Gastgeber kam ran, glich aus und siegte in den Schlusssekunden. Aber eins nach dem andern.

»DHfK« ist ein Kürzel für ein Sportquiz. Auflösung: Deutsche Hochschule für Körperkultur. Zu DDR-Zeiten sammelten die Handballer aus Leipzig Trophäen: sechsmal DDR-Meister (1959, ’60, ’61, ’62, ’65, ’66), 1966 Europapokalsieger der Landesmeister. Sportliche Durststrecken folgten, auch nach der Neugründung der Handballabteilung 1993. Die Aufstiege? 2011 in Liga zwei, 2015 in Liga eins.

In der vergangenen Saison dümpelten die Leipziger anfangs im Tabellenkeller der Handballbundesliga (HBL). Rang elf wurde es im Endklassement dank des Zwischenspurts unter Trainer André Haber. Tuchfühlung mit den Abstiegsrängen wollen die Messestädter in dieser Spielzeit vermeiden. Das Saisonziel? Karsten Günther, DHfK-Geschäftsführer, im Sonderheft der Handballwoche (6. August): »Ob wir am Ende Achter oder Neunter sind, ist nicht entscheidend.«

21 Spieler stehen im Aufgebot, laut Haber nicht ohne Grund: »Wir haben jetzt einen Kader, der eine Bundesligasaison sehr, sehr gut verkraften kann.« Günther betont: »Wir wollen den Konkurrenzkampf.« Auch wenn der Teamerfolg über allem stehe. Mit dem kroatischen Nationalspieler Marko Mamic, vorher beim polnischen Topteam KS Kielce, hat sich die Haber-Truppe im linken Rückraum hochkarätig verstärkt.

Und die Füchse? Die erreichten 2018/19 im DHB- und EHF-Pokal jeweils das Final-Four-Turnier, blieben aber ohne Titel und wurden nur Sechster. »Wir haben genügend getan, dass die Mannschaft jetzt erfolgreich Handball spielen kann«, so Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning auf der Pressekonferenz zur Saisoneröffnung. Ein Statement mit Subtext; Hanning erwartet eine bessere Plazierung, das Erreichen der Final Four sowieso.

Hinter den Topfavoriten, dem deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt und Pokalsieger THW Kiel, wetteifern die Füchse mit den Rhein-Neckar Löwen und dem SC Magdeburg um Platz drei, prognostizieren jedenfalls Analysten der HBL. Der erste Härtetest ging indes schief, auch wenn zuerst nichts darauf hindeutete.

Furios starteten die Spieler von Füchse-Coach Velimir Petkovic in Leipzig: 5:0 nach zehn Minuten. Fabian Wiede und Hans Lindberg, Vorlagengeber und Vollstrecker, wirbelten sich durch die gegnerische Abwehr. Dann erst der erste Treffer für die DHfK, Maximilian Janke netzte aus dem Rückraum ein. Kurz danach, 13. Minute, sechs Tore Vorsprung für die Füchse: 7:1. Haber nahm die zweite Auszeit, sein Team verkürzte zwischenzeitlich auf 9:12. Halbzeitstand: 14:10 für die Berliner. Im Pauseninterview mit dem Pay-TV-Sender Sky monierte Hanning vorausschauend: »Wir kassieren zu viele Zeitstrafen, das kostet Kraft und Nerven.«

Halbzeit zwei. Spät fiel der Ausgleich für die DHfK, Lucas Krzikalla schloss einen Tempogegenstoß zum 21:21 ab (53. Minute). Noch später die erste Führung, 22:21 durch Philipp Weber (55. Minute). Lindberg glich nach Vorlage von Wiede aus. Leipzigs Mamic traf wieder zum Ein-Tor-Vorsprung, Fuchs Mijajlo Marsenic egalisierte postwendend. Zwei Sekunden vor der Schlussirene: Krzikalla verwertete einen Pass von Franz Semper zum 24:23-Heimsieg. Jubel auf der Platte.

Haber direkt nach dem Spiel: »Das war irre heute, was da passiert ist.« Konsterniert wirkte Petkovic: »Es ist schwierig, etwas zu sagen, wenn du auf diese Art verlierst. Nach einem richtig guten Spiel stehst du mit leeren Händen da.« Dabei ist es doch ganz einfach: Eine höhere Wurfeffektivität (Füchse) reicht nicht, die Toranzahl (DHfK) zählt unterm Strich – der Städtevergleich per Statistik: Leipzig: 24 Tore/39 Torwürfe (62 Prozent), Berlin: 23/35 (66 Prozent).